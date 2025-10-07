Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 7 Oct 2025 9:13 AM IST
    date_range 7 Oct 2025 9:13 AM IST

    ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​നും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​ക്കും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​പ്ര​വാ​ഹം

    ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​നും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​ക്കും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​പ്ര​വാ​ഹം
    രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ

    മ​നാ​മ: മ​ക്ലാ​ര​ൻ ടീം ​കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ​തി​ൽ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​ക്കും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​ക്കും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​പ്ര​വാ​ഹം. ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി മ​ക്ലാ​ര​ൻ ടീ​മി​ന്റെ ഈ ​തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മോ​ട്ടോ​ർ​സ്‌​പോ​ർ​ട്സ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​യും നേ​തൃ​ത്വ​വും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന​താ​യി എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗോ​ള കാ​യി​ക​ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ​വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള രാ​ജാ​വി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    കൂ​ടാ​തെ മാ​നു​ഷി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, ബ​ഹ്​​റൈ​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക്​ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നും യു​വ​ജ​ന, കാ​യി​ക സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഒ​ന്നാം വൈ​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഖാ​ലി​ദ്​ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ എ​ന്നി​വ​രും ഹ​മ​ജ് രാ​ജാ​വി​നെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ കോ​ർ​ട്ട് മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഈ​സ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് റാ​ശി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, ധ​ന​കാ​ര്യ, ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, മ​റ്റ് മു​തി​ർ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​രും രാ​ജാ​വി​ന് അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ച്ചു.

