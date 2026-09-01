Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    പമ്പാവാസൻ നായരെ അനുമോദിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    പമ്പാവാസൻ നായരെ അനുമോദിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    പമ്പാവാസൻ നായരെ വടകര സഹൃദയവേദി അനുമോദിക്കുന്നു

    മനാമ: നാട്ടിൽ ഭവനരഹിതർക്കും നിർധന കുടുംബങ്ങൾക്കും കൈത്താങ്ങായി ശ്രദ്ധേയമായ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന ബഹ്റൈനിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായിയും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനുമായ പമ്പാവാസൻ നായരെ വടകര സഹൃദയവേദി ബഹ്റൈൻ ഭാരവാഹികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിലെത്തി അനുമോദിച്ചു.

    സ്വന്തമായി ഒരു വീടെന്ന നിർധന കുടുംബങ്ങളുടെ സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നതിനായി സി.എം.എൻ ട്രസ്റ്റ് നടത്തിവരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ മാതൃകാപരമാണെന്ന് സഹൃദയവേദി ഭാരവാഹികൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പ്രവാസലോകത്തെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ജന്മനാടിനോടും സമൂഹത്തിലെ അശരണരോടുമുള്ള കരുതൽ കൈവിടാതെ പമ്പാവാസൻ നായർ നടത്തിവരുന്ന സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവാസി സമൂഹത്തിനാകെ അഭിമാനകരവും പ്രചോദനകരവുമാണെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു.

    വടകര സഹൃദയവേദി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.സി. പവിത്രൻ, രക്ഷാധികാരികളായ ശിവദാസ് എം., ശശിധരൻ എം., പ്രകാശ് കുമാർ എന്നിവർ പമ്പാവാസൻ നായരുടെ ബഹ്റൈനിലെ ഓഫീസിലെത്തി അദ്ദേഹത്തെ അനുമോദിക്കുകയും തുടർന്നുള്ള ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേരുകയും ചെയ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Congratulated to Pampavasan Nair
    Next Story
    X