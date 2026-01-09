Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    9 Jan 2026 2:27 PM IST
    9 Jan 2026 2:27 PM IST

    ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ചു

    മ​നാ​മ: മു​ൻ കേ​ര​ള പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി​യും മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​വു​മാ​യ വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞി​ന്റെ സം​ഭാ​വ​ന വ​ള​രെ വ​ലു​താ​ണെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​ശോ​ച​ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്രാ​സ്ഥാ​നി​ക രം​ഗ​ത്തും വി​ല​മ​തി​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നു​ട​മ​യാ​യ വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണം മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും നാ​ടി​നും തീ​രാ​ന​ഷ്ടം ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ദുഃ​ഖ​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​ങ്കു​കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​യി നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

