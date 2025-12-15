Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി

    അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    ഹാ​ഷി​ഫ് അ​മീ​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ത​ല​ശ്ശേ​രി മു​സ്‍ലിം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​നു​ശോ​ച​ന പ​രി​പാ​ടി

    മ​നാ​മ: അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ കാ​ലം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്ന ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ഹാ​ഷി​ഫ് അ​മീ​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ത​ല​ശ്ശേ​രി മു​സ്‍ലിം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ - ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് വി.​പി. അ​ബ്ദു റ​സാ​ഖ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​കെ. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    2 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഗ്യാ​സ് എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ എ​ല്ലാ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ന​ൽ​കി​യ സ​ഹാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നും ഓ​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഷീ​ദ് മാ​ഹി അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. സി.​കെ. ഹാ​രി​സ്, ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ബം​ഗ്ലാ​വി​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ദി​ഖ്, ഷി​റാ​സ് അ​ബ്ദു റ​സാ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

