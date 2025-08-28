Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    28 Aug 2025 9:28 AM IST
    28 Aug 2025 9:28 AM IST

    വാ​ഴൂ​ർ സോ​മ​ൻ അ​നു​ശോ​ച​നം

    nava kerala bahrain
    നവ കേരള ബഹ്റൈൻ

    മ​നാ​മ: പീ​രു​മേ​ട് എം.​എ​ൽ.​എ​യും എ.​ഐ.​ടി.​യു.​സി നേ​താ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന വാ​ഴൂ​ർ സോ​മ​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​വ​കേ​ര​ള അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം ന​ട​ത്തി. അ​വ​കാ​ശ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​റോ​ടെ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ച മി​ക​ച്ച ട്രേ​ഡ്‌​യൂ​നി​യ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​മെ​ന്ന് യോ​ഗം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ജീ​വി​താ​ഭി​വൃ​ദ്ധി​ക്കും വേ​ണ്ടി സ്വ​ജീ​വി​തം നീ​ക്കി​വെ​ച്ച ഉ​ത്ത​മ​നാ​യ മി​ക​ച്ച ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും അ​വ​കാ​ശ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​റോ​ടെ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ശാ​രീ​രി​ക​മ​ർ​ദ​ന​ങ്ങ​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്ത വ്യ​ക്തി​യു​മാ​ണ​ദ്ദേ​ഹം.

    ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യ​പ്പോ​ഴും അ​ല്ലാ​ത്ത​പ്പോ​ഴും ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​നും പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ പ​തി​പ്പി​ച്ചു. എ.​ഐ.​ടി.​യു.​സി​യു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി എ​ന്ന നി​ല​യി​ലും തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്ന നി​ല​യി​ലും തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ എ​ക്കാ​ല​വും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​യോ​ഗം വ​ലി​യ ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്ന് എ​ന്നു അ​നു​ശോ​ച​ന​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

