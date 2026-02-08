Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightആ​ന​ന്ദ് ലോ​ബോ​യു​ടെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Feb 2026 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Feb 2026 9:16 AM IST

    ആ​ന​ന്ദ് ലോ​ബോ​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ന​ന്ദ് ലോ​ബോ​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ആ​ന​ന്ദ് ലോ​ബോ​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ച​ന​മ​റി​യി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബി​ലെ​ത്തി​യ ബി.​കെ.​എ​സ്.​എ​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന ആ​ന​ന്ദ് ലോ​ബോ​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ ഫോ​റം (ബി.​കെ.​എ​സ്.​എ​ഫ്) ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ബി.​കെ.​എ​സ്.​എ​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സു​ബൈ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, ബ​ഷീ​ർ അ​മ്പ​ലാ​യി, ന​ജീ​ബ് ക​ട​ലാ​യി, ഫ​സ​ൽ ഹ​ഖ്, കാ​സിം പാ​ട​ത്ത​ക്കാ​യി​ൽ, അ​ൻ​വ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ സൈ​ന​ൽ, സ​ത്യ​ൻ പേ​രാ​മ്പ്ര, ല​ത്തീ​ഫ് മ​ര​ക്കാ​ട്ട്, സ​ലീം മ​മ്പ്ര, നൗ​ഷാ​ദ്, ഖ​യി​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ വ​ലി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ യോ​ഗം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ടി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​യോ​ഗം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് വ​ലി​യൊ​രു ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്ന് അ​നു​ശോ​ച​ന സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Condolences on the passing of Anand Lobo
    Similar News
    Next Story
    X