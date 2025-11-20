Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഅ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 2:17 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 2:17 PM IST

    അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം ന​ട​ത്തി
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ള നേ​റ്റീ​വ് ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​വും നാ​ട​ൻ പ​ന്തു​ക​ളി താ​ര​വു​മാ​യി​രു​ന്ന ജോ​ബി​ൻ പു​തു​പ്പ​റ​മ്പി​ലി​ന്റെ​യും, ബി.​കെ.​എ​ൻ.​ബി.​എ​ഫി​ന്റെ പ്ര​മു​ഖ ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യ സി.​പി. ശ്രീ​രാ​ജി​ന്റെ പി​താ​വ് പു​രു​ഷോ​ത്ത​മ​ൻ നാ​യ​രു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ലും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ള നേ​റ്റീ​വ് ബോ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ജ​ൻ തോ​മ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബോ​ബി പാ​റ​യി​ൽ, ഒ.​ഐ.​സി.​സി സം​ഘ​ട​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നു മാ​ത്യു, കോ​ട്ട​യം പ്ര​വാ​സി ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ജു പു​ന്ന​വേ​ലി, ബി.​കെ.​എ​ൻ.​ബി.​എ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റെ​ജി കു​രു​വി​ള മ​ണ്ണൂ​ർ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ്‌ പു​തു​പ്പ​ള്ളി, കെ.​എ​ൻ.​ബി.​എ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി മോ​ബി കു​ര്യ​ക്കോ​സ്, കെ.​എ​ൻ.​ബി.​എ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ രൂ​പേ​ഷ്, വി​നോ​ദ് വ​ർ​ഗീ​സ്, ബി​ജു കൂ​രോ​പ്പ​ട, പോ​ൾ ജോ​ൺ, ബി.​കെ.​എ​ൻ.​ബി.​എ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ റോ​ബി​ൻ എ​ബ്ര​ഹാം, ജോ​ൺ​സ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​ശോ​ച​ന പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.

    സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര സൂ​ച​ക​മാ​യി മൗ​ന പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും പു​ഷ്‌​പാ​ർ​ച്ച​ന​യും ന​ട​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahrain
    News Summary - Condolences meeting held
    Similar News
    Next Story
    X