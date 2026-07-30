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    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 July 2026 10:29 AM IST
    Updated On
    date_range 30 July 2026 10:29 AM IST

    വടകര സാഹൃദയവേദിയുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ

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    വടകര സാഹൃദയവേദിയുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ
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    മനാമ: തൊഴിലാളി സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പുതിയ ദിശയും ആഗോള അംഗീകാരവും നേടിക്കൊടുത്ത ദീർഘദർശിയായ നേതാവ് രമേശൻ പാലേരിയുടെ വിയോഗം കേരളത്തിനും സഹകരണ മേഖലയ്ക്കും തീരാനഷ്ടമാണെന്ന് അനുശോചന കുറിപ്പിൽ വടകര സാഹൃദയവേദി അറിയിച്ചു. സാധാരണ തൊഴിലാളിയിൽ നിന്ന് അസാധാരണ നേതാവായി ഉയർന്ന്, അധ്വാനവും ആത്മവിശ്വാസവും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും കൈമുതലാക്കി ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെ ലോകോത്തര സ്ഥാപനമായി വളർത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം വരുംതലമുറകൾക്ക് എന്നും പ്രചോദനമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും പ്രചോദനവും അഭിമാനവുമാണെന്നും സാഹൃദയവേദി പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഈ അവസരത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും ഊരാളുങ്കൽ കുടുംബത്തിന്റെയും സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരുടെയും ദുഃഖത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കുചേരുന്നതായും പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

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    TAGS:ObitVadakara Sahridaya Vedi
    News Summary - വടകര സാഹൃദയവേദിയുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ
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