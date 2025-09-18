Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ് ജേ​ക്ക​ബ് തൂ​ങ്കു​ഴി​യു​ടെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി

    ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ് ജേ​ക്ക​ബ് തൂ​ങ്കു​ഴി​യു​ടെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    മ​നാ​മ: തൃ​ശൂ​ർ അ​തി​രൂ​പ​ത മു​ൻ ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ്പും മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി രൂ​പ​ത​യു​ടെ പ്ര​ഥ​മ പി​താ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന ജേ​ക്ക​ബ് തൂ​ങ്കു​ഴി​യു​ടെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ.​കെ.​സി.​സി. സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ തീ​ര​ത്ത​ണ​യാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ഴു​കി​യി​രു​ന്ന പി​താ​വി​ന്റെ വേ​ർ​പാ​ട് സി​റോ മ​ല​ബാ​ർ സ​ഭ​ക്കും ആ​ത്മീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ​ക്കും തീ​രാ​ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്ന് ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ.​കെ.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജീ​വ​ൻ ചാ​ക്കോ​യും പോ​ളി വി​ത​യ​ത്തി​ലും പ​റ​ഞ്ഞു.

    1973 മാ​ർ​ച്ച് ഒ​ന്നി​ന് മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ്ര​ഥ​മ മെ​ത്രാ​നാ​യി നി​യ​മി​ത​നാ​യ മാ​ർ ജേ​ക്ക​ബ് തൂ​ങ്കു​ഴി പി​ന്നീ​ട്, താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി​യി​ലും തൃ​ശൂ​രി​ലു​മാ​യി ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം രൂ​പ​ത​ക​ളെ ന​യി​ച്ചു. 1997 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 15നാ​ണ് തൃ​ശൂ​ർ അ​തി​രൂ​പ​ത ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ്പാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ​ത്. 2007 മാ​ർ​ച്ച് 18ന് ​ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ് സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ചു.

