Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 10:38 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വൈ​ദ്യു​തി-​ജ​ല​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മ​ഗ്ര അ​ഴി​ച്ചു​പ​ണി

    • ഇ​വ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട് പു​തി​യ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി​യും ക​മ്പ​നി​യും സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ര​ട് നി​യ​മം
    • നി​ല​വി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ പു​തി​യ ക​മ്പ​നി​യി​ലേ​ക്കോ മ​റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കോ മാ​റ്റും
    
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പം ന​ൽ​കി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. പു​തി​യ 88 വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ള്ള 'ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ സെ​ക്ട​ർ റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ നി​യ​മം' നി​ല​വി​ലെ ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി (ഇ​വ) പി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​നും പ​ക​രം സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി (ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​ആ​ർ.​എ), പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ ക​മ്പ​നി (എ​ൻ.​ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​സി) എ​ന്നി​വ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു.

    പു​തി​യ ഘ​ട​ന​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​ആ​ർ.​എ​ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ​ദ​വി​യും പൂ​ർ​ണ​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ന്ത്രി​ക്ക് കീ​ഴി​ലാ​യി​രി​ക്കും ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ എ​ല്ലാ വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​ക്സ്ക്ലൂ​സീ​വ് അ​ധി​കാ​രം ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​ആ​ർ.​എ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​തി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ്, താ​രി​ഫ് നി​ർ​ണ​യം, പ്ര​ക​ട​ന നി​രീ​ക്ഷ​ണം, പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പാ​ല​നം, മ​ത്സ​രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്ക​ൽ, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ​സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. വൈ​ദ്യു​തി​യു​ടെ​യും ജ​ല​ത്തി​ന്റെ​യും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ​തും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള​തു​മാ​യ വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, ചെ​ല​വ് വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്ക​ൽ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി താ​രി​ഫു​ക​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ക, ഊ​ർ​ജ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും സു​സ്ഥി​ര​ത​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​ആ​ർ.​എ​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല​ക​ളാ​ണ്.

    നി​ല​വി​ലെ ഇ​വ​യു​ടെ എ​ല്ലാ ആ​സ്തി​ക​ളും ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളും ക​രാ​റു​ക​ളും എ​ൻ.​ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​സി​യി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യും. വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം, പ്ര​സ​ര​ണം, വി​ത​ര​ണം എ​ന്നീ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​ര​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ എ​ൻ.​ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​സി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കും. ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​ആ​ർ.​എ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി ഇ​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന് സു​ഗ​മ​മാ​യ കൈ​മാ​റ്റം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യും ഈ ​ക​മ്പ​നി​ക്കാ​യി​രി​ക്കും.

    ഇ​വ​യി​ലെ നി​ല​വി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ അ​വ​രു​ടെ എ​ല്ലാ തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് എ​ൻ.​ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​സി​യി​ലേ​ക്കോ മ​റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കോ മാ​റ്റും. പു​തി​യ നി​യ​മം വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്കും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് സ​മ്പ്ര​ദാ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം, നെ​റ്റ്‍വ​ർ​ക്കു​ക​ൾ, വി​ത​ര​ണം, സം​ഭ​ര​ണം, മ​റ്റ് ഉ​പ-​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ​ല്ലാം ലൈ​സ​ൻ​സ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന് ആ​റ് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ ലൈ​സ​ൻ​സി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യോ പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യാം. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​യി, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗ​സ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത​ദി​വ​സം മു​ത​ൽ ഈ ​നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും.

    
