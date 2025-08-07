ഭക്ഷ്യ സംഭരണ സൗകര്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സമഗ്ര പരിശോധനtext_fields
മനാമ: രാജ്യത്തെ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും റസ്റ്റാറന്റുകളുടെയും ഭക്ഷ്യ സംഭരണ സൗകര്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വ്യവസായ, വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമഗ്ര പരിശോധന നടന്നു. ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചേർന്നാണ് ഈ സംയുക്ത കാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം, കാലഹരണ തീയതി, ശരിയായ സംഭരണ രീതികൾ എന്നിവയാണ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ പ്രധാനമായും പരിശോധിച്ചത്.
ഈ പരിശോധനയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വിഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. നിയമലംഘനങ്ങളോ സംശയാസ്പദമായ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഹോട്ട് ലൈൻ നമ്പറായ 80001700, വാട്ട്സ്ആപ്- 17111225, അല്ലെങ്കിൽ inspection@moic.gov.bh എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലോ അധികൃതരെ അറിയിക്കാം. തവാസുൽ എന്ന ദേശീയ പരാതി സംവിധാനം വഴിയും വിവരങ്ങൾ കൈമാറാവുന്നതാണ്. വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കും.
