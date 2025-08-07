Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഭ​ക്ഷ്യ സം​ഭ​ര​ണ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 9:06 AM IST

    ഭ​ക്ഷ്യ സം​ഭ​ര​ണ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് സ​മ​ഗ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന

    text_fields
    bookmark_border
    വ്യ​വ​സാ​യ, വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന
    ഭ​ക്ഷ്യ സം​ഭ​ര​ണ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് സ​മ​ഗ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന
    cancel
    camera_alt

    ഭ​ക്ഷ​ണ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളു​ടെ​യും ഭ​ക്ഷ്യ സം​ഭ​ര​ണ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് വ്യ​വ​സാ​യ, വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​മ​ഗ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഈ ​സം​യു​ക്ത കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം, കാ​ല​ഹ​ര​ണ തീ​യ​തി, ശ​രി​യാ​യ സം​ഭ​ര​ണ രീ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട‌​ർ​മാ​ർ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത്.

    ഈ ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള വി​ഡി​യോ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​ച​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളോ സം​ശ​യാ​സ്‌​പ​ദ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളോ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഹോ​ട്ട് ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റാ​യ 80001700, വാ​ട്ട്സ്ആ​പ്- 17111225, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ inspection@moic.gov.bh എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ലോ അ​ധി​കൃ​ത​രെ അ​റി​യി​ക്കാം. ത​വാ​സു​ൽ എ​ന്ന ദേ​ശീ​യ പ​രാ​തി സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി​യും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsComprehensive inspectionFood Storage Center
    News Summary - Comprehensive inspection focusing on food storage facilities
    Similar News
    Next Story
    X