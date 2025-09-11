Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 9:40 AM IST

    ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തി​നും തീ​വ്ര​വാ​ദ​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ പൊ​തു​വാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം- ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്

    ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ് ഡോ. ​ഹൊ​സം നൗ​മി​നും ബി​ഷ​പ് സീ​ൻ സെ​മ്പി​ളി​നും സ​ഫ്രി​യ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം
    ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തി​നും തീ​വ്ര​വാ​ദ​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ പൊ​തു​വാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം- ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്
    മ​നാ​മ: ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തി​നും തീ​വ്ര​വാ​ദ​ത്തി​നും എ​തി​രെ മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ പൊ​തു​വാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞ് രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ. ജ​റൂ​സ​ല​മി​ലേ​യും മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ​യും എ​പ്പി​സ്കോ​പ്പ​ൽ ച​ർ​ച്ച് ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ് ഡോ. ​ഹൊ​സം നൗ​മി​നും സൈ​പ്ര​സി​ലെ​യും ഗ​ൾ​ഫി​ലെ​യും ബി​ഷ​പ് സീ​ൻ സെ​മ്പി​ളി​നും അ​ൽ സ​ഫ്രി​യ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് ഈ ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ സം​സാ​രി​ച്ച​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സെ​ന്റ് ക്രി​സ്റ്റ​ഫ​ർ ആം​ഗ്ലി​ക്ക​ൻ ക​ത്തീ​ഡ്ര​ൽ ഡീ​ൻ റ​വ​റ​ന്റ് ഡോ. ​റി​ച്ചാ​ർ​ഡ് ഫെ​ർ​മ​ർ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​ലാ​സ്റ്റ​ർ ലോം​ഗ് എ​ന്നി​വ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ഥി​ക​ളെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത രാ​ജാ​വ്, സ​ഹി​ഷ്ണു​ത, സ്നേ​ഹം, സ​മാ​ധാ​നം എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​രു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചു. മി​ത​ത്വ​വും സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യു​ടെ പൊ​തു​വാ​യ ന​ന്മ​ക്കാ​യി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ സം​ഭാ​ഷ​ണം, ധാ​ര​ണ, സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    എ​ല്ലാ മ​ത​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തോ​ടെ​യും സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​ത്തോ​ടെ​യും ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ൽ രാ​ജാ​വ് അ​ഭി​മാ​നം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ മ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ സം​ഭാ​ഷ​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലു​ള്ള ആ​ഗോ​ള സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ്യ​ത്യ​സ്ത സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ എ​ല്ലാ മ​ത​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യാ​തൊ​രു വി​വേ​ച​ന​വു​മി​ല്ലാ​തെ ന​ൽ​കു​ന്ന ശ്ര​ദ്ധ​ക്കും പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​നും ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​ക്കും അ​തി​ഥി​ക​ൾ രാ​ജാ​വി​ന് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. സ​മാ​ധാ​നം, സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വം, സ്നേ​ഹം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

