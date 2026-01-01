Begin typing your search above and press return to search.
    കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു
    ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ​യും മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​ന്റെ മാ​താ​വ് ശാ​ന്ത​കു​മാ​രി​യു​ടെ​യും വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സംഘടിപ്പിച്ച അ​നു​ശോ​ചന പരിപാടിയിനിന്ന്

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ: ന​ട​നും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്തും സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ​യും ന​ട​ൻ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​ന്റെ മാ​താ​വ് ശാ​ന്ത​കു​മാ​രി​യു​ടെ​യും വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു.

    ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ നൗ​ഷാ​ദ് മ​ഞ്ഞ​പ്പാ​റ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബോ​ബി പു​ളി​മൂ​ട്ടി​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ ജി, ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ജി​ത്ത് ക​ണ്ണൂ​ർ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യേ​ഷ് താ​ന്നി​ക്ക​ൽ, മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജി​ത്ത് ഷാ​ൻ, ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​യ്യി​ദ് ഹ​നീ​ഫ്, സാ​ഹി​ത്യ​വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നോ​ജ്‌ പി​ലി​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും പ​രേ​ത​രു​ടെ ആ​ത്മാ​വി​ന് നി​ത്യ​ശാ​ന്തി നേ​രു​ക​യും ചെ​യ്തു.

