Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 2:49 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 2:49 PM IST

    കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ, പി.​ടി. തോ​മ​സ് അ​നു​സ്മ​ര​ണം മ​നാ​മ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ, പി.​ടി. തോ​മ​സ് അ​നു​സ്മ​ര​ണം മ​നാ​മ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഐ.​വൈ.​സി.​സി മ​നാ​മ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ സംഘടിപ്പിച്ച ലീ​ഡ​ർ കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ, പി.​ടി. തോ​മ​സ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ക​ൾ​ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (ഐ.​വൈ.​സി.​സി) മ​നാ​മ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ലീ​ഡ​ർ കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ, പി.​ടി. തോ​മ​സ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം മ​നാ​മ​യി​ലെ എം.​സി.​എം.​എ ഹാ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ന​ട​ന്നു. ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റാ​സി​ബ് വേ​ളം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങ് ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ മാ​യാ​ത്ത മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ച ര​ണ്ട് ജ​ന​നാ​യ​ക​ന്മാ​രെ​യും പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം സ്മ​രി​ച്ചു. ആ​ധു​നി​ക കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന ഭൂ​പ​ടം വ​ര​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യാ​യ കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ന്റെ ഭ​ര​ണ​പാ​ട​വ​ത്തെ​യും, പ​രി​സ്ഥി​തി-​സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു കാ​ല​ത്തും വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച പി.​ടി. തോ​മ​സി​ന്റെ പോ​രാ​ട്ട​വീ​ര്യ​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ച് പ്ര​സം​ഗ​ക​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ജ​യ​ഫ​ർ അ​ലി, അ​ൻ​സാ​ർ ടി.​ഇ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഇ​രു​വ​രും ന​ൽ​കി​യ മ​ഹ​ത്താ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ​യും അ​വ​ർ പ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്തി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ർ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രം​ഗ​ത്ത് എ​ന്നും മാ​തൃ​ക​യാ​ക്കാ​വു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​രെ​ന്നും പ്ര​സം​ഗ​ക​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ഹി, ദേ​ശീ​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ ബെ​ൻ​സി ഗ​നി​യു​ഡ്, ഷം​ഷാ​ദ് കാ​ക്കൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. ഐ.​വൈ.​സി.​സി ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ജി​ൽ പെ​രു​മ​ച്ചേ​രി പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഐ.​വൈ.​സി.​സി​യു​ടെ പ്ര​മു​ഖ നേ​താ​ക്ക​ളും നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    X