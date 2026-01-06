Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightതണുപ്പ് കൂടുന്നു;...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 11:02 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 11:02 AM IST

    തണുപ്പ് കൂടുന്നു; ശക്തമായ കാറ്റിനും പൊടിക്കാറ്റിനും സാധ്യത

    text_fields
    bookmark_border
    തണുപ്പ് കൂടുന്നു; ശക്തമായ കാറ്റിനും പൊടിക്കാറ്റിനും സാധ്യത
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വ​രും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളി​ൽ ത​ണു​പ്പേ​റി​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​കാ​ശം ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും അ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ണ​ൽ ഉ​യ​രാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ വാ​ഹ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ശ്വാ​സ​കോ​ശ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​സു​ഖ​മു​ള്ള​വ​രും ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജാ​ഗ്ര​താ നി​ർ​ദേ​ശം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ട​ൽ പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​മാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ക​ട​ലി​ൽ പോ​കു​ന്ന​വ​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണം. തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന​ടി വ​രെ​യും ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലി​ൽ മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ ആ​റ​ടി വ​രെ​യും ഉ​യ​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:possibleStrong windsDust StormColder Weather
    News Summary - Colder; strong winds and dust storms possible
    Similar News
    Next Story
    X