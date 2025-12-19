Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 11:21 AM IST

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 21 മു​ത​ൽ ത​ണു​പ്പു​കാ​ലം തു​ട​ങ്ങും

    text_fields
    bookmark_border
    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ റ​മ​ദാ​ൻ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്ത്
    ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 21 മു​ത​ൽ ത​ണു​പ്പു​കാ​ലം തു​ട​ങ്ങും
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ശൈ​ത്യ​കാ​ലം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര നി​രീ​ക്ഷ​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റെ​ദാ അ​ൽ അ​സ്ഫൂ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക മാ​സ​മാ​യ റ​ജ​ബ് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തും ഇ​തേ ദി​വ​സ​മാ​യി​രി​ക്കും. വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ ഏ​റെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന പു​ണ്യ​മാ​സ​മാ​യ റ​മ​ദാ​ൻ ഇ​ത്ത​വ​ണ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്താ​യി​രി​ക്കും ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത് എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​മു​ണ്ട്.

    ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ക​ല​ണ്ട​റി​ലെ റ​ജ​ബ്, ശ​അ്ബാ​ൻ, റ​മ​ദാ​ൻ എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് മാ​സ​ങ്ങ​ളും ഈ ​വ​ർ​ഷം ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്താ​ണ് വ​രു​ന്ന​ത്. മാ​ർ​ച്ച് 20ന് ​ഈ​ദു​ൽ ഫി​ത്ർ എ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ ശൈ​ത്യ​കാ​ലം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക​യും വ​സ​ന്ത​കാ​ല​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ഡി​സം​ബ​ർ 21 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​മ​യം വൈ​കു​ന്നേ​രം 6.03നാ​ണ് ശൈ​ത്യ​കാ​ലം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ പ​ക​ലും ഏ​റ്റ​വും ദൈ​ർ​ഘ്യ​മേ​റി​യ രാ​ത്രി​യു​മാ​യി​രി​ക്കും അ​ന്ന് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക. ഡി​സം​ബ​ർ 20ന് ​റ​ജ​ബ് മാ​സ​പ്പി​റ​വി ദൃ​ശ്യ​മാ​കാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മാ​യി​രി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 21ന് ​കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​നു​കൂ​ല​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ന​ഗ്ന​നേ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് മാ​സ​പ്പി​റ​വി വ്യ​ക്ത​മാ​യി കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ൽ അ​സ്ഫൂ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ക​ടു​ത്ത ചൂ​ടി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റി കു​ളി​ർ​മ​യു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ റ​മ​ദാ​ൻ വ​രു​ന്ന​ത് വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    Similar News
    Next Story
    X