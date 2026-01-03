ബഹ്റൈനിൽ തണുപ്പ് കഠിനം; തിങ്കളാഴ്ച അതിശൈത്യത്തിന് സാധ്യതtext_fields
താപനില കുറയും;
ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ
നിർദേശം
മനാമ: ബഹ്റൈനിൽ നേരിയ ശമനത്തിനു ശേഷം തണുപ്പ് വീണ്ടും കഠിനമാകുന്നു. ശനിയാഴ്ച മുതൽ രാജ്യത്ത് വടക്കൻ കാറ്റ് വീണ്ടും ശക്തമാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് സജീവമാകുന്നതോടെ, താപനില ക്രമാതീതമായി താഴാൻ തുടങ്ങും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യത്തുടനീളം തണുപ്പ് വർധിക്കാനാണ് സാധ്യത. വരാനിരിക്കുന്ന തണുപ്പുകാലം തിങ്കളാഴ്ചയോടെ അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം.
ശക്തമായ കാറ്റും തണുപ്പും തിരിച്ചെത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ നിർദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
