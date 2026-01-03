Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 10:44 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ത​ണു​പ്പ് ക​ഠി​നം; തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​തി​ശൈ​ത്യ​ത്തി​ന് സാ​ധ്യ​ത

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ത​ണു​പ്പ് ക​ഠി​നം; തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​തി​ശൈ​ത്യ​ത്തി​ന് സാ​ധ്യ​ത
    താ​പ​നി​ല കു​റ​യും;

    ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കാ​ൻ

    നി​ർ​ദേ​ശം

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നേ​രി​യ ശ​മ​ന​ത്തി​നു ശേ​ഷം ത​ണു​പ്പ് വീ​ണ്ടും ക​ഠി​ന​മാ​കു​ന്നു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് വ​ട​ക്ക​ൻ കാ​റ്റ് വീ​ണ്ടും ശ​ക്ത​മാ​കു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു. വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ, താ​പ​നി​ല ക്ര​മാ​തീ​ത​മാ​യി താ​ഴാ​ൻ തു​ട​ങ്ങും. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​ക്കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ത​ണു​പ്പു​കാ​ലം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യോ​ടെ അ​തി​ന്റെ ഉ​ച്ച​സ്ഥാ​യി​യി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​വ​ച​നം.

    ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും ത​ണു​പ്പും തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു.

