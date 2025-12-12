Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 11:49 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 11:49 AM IST

    ക​ട്ട​ൻ കാ​പ്പി​യും ക​രോ​ൾ രാ​വും

    ക​ട്ട​ൻ കാ​പ്പി​യും ക​രോ​ൾ രാ​വും
    Listen to this Article

    കാ​തി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങു​ന്ന ക​രോ​ൾ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ

    അ​ക​മ്പ​ടി​യാ​യി ക​ട്ട​ൻ​കാ​പ്പി​യും

    കു​രു​മു​ള​കാ​യി ചു​ക്കാ​യ് ചേ​രു​വ പ​ല​തും

    ചേ​രു​ന്ന ക​രോ​ൾ രാ​വേ​റെ ചൊ​ല്ലു​മ്പോ​ൾ

    പാ​ടി​ത്ത​ള​രു​ന്ന ക​ണ്ഠം ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന

    ചൂ​ടേ​റി​യും കു​റ​ഞ്ഞും എ​രി​വും മ​ധു​ര​വും

    ക​ല​ർ​ന്ന ക​ട്ട​ൻ​കാ​പ്പി​യു​ടെ പ്രി​യം ക്രി​സ്മ​സ്

    രാ​വു​ക​ൾ പി​ന്നി​ട്ട

    കാ​ല​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ​യാ​യി​ട്ടും ക​രോ​ളും ക​ട്ട​നും

    അ​ഭേ​ദ്യ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന​ത്

    വ്യ​ത്യ​സ്താ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ച്ചീ​ടും

    ക​ട്ട​ൻ​കാ​പ്പി​യും ക​പ്പ​പ്പു​ഴു​ക്കും കാ​ച്ചി​ലും

    ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് ഒ​ഴി​ച്ചു​കൂ​ടാ​നാ​വാ​ത്ത ക​രോ​ൾ രാ​വ്

    ഇ​ന്നും ക​ട്ട​ൻ​കാ​പ്പി ക​രു​ത്തോ​ടെ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ

    നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യ ക​പ്പ​യ്ക്കും കാ​ച്ചി​ലി​നും ബ​ദ​ലാ​യി

    ക​ട്ട​ൻ​കാ​പ്പി​ക്ക് കൂ​ട്ടാ​യി ത​ണു​പ്പ​ക​റ്റി

    ക​രോ​ൾ രാ​വു​ക​ളു​ടെ ക്ഷീ​ണം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ

    മ​റ്റു വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി എ​ന്ന വ്യ​ത്യാ​സം

    ഒ​ഴി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ

    പ​ര​സ്പ​രം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ആ​വാ​ത്ത​വി​ധം

    ക​രോ​ൾ രാ​വും ക​ട്ട​ൻ​കാ​പ്പി​യും

    ഇ​ണ​ക്കു​രു​വി​ക​ളാ​യി ഭേ​ദി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത വി​ധം

    ത​ണു​പ്പി​ലും കു​ളി​രി​ലും ആ​വി പ​റ​ത്തി

    പ​റ പ​റ​ക്കു​ന്നു കാ​ല ദേ​ശാ​ന്ത​ര വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ ക​ട്ട​ൻ​കാ​പ്പി .

    Coffee and Carol Night
