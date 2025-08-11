Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    11 Aug 2025 9:49 AM IST
    11 Aug 2025 9:49 AM IST

    ബുദയ്യ ബീച്ചിൽ ബോധവത്കരണ പരിപാടി നടത്തി കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്

    ബുദയ്യ ബീച്ചിൽ ബോധവത്കരണ പരിപാടി നടത്തി കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്
    ബു​ദ​യ്യ ബീ​ച്ചി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക്കി​ടെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ്

    മ​നാ​മ: നോ​ർ​ത്തേ​ൺ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ബു​ദ​യ്യ ബീ​ച്ചി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തി ബ​ഹ്റൈ​ൻ കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ്. ബീ​ച്ച് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് സു​ര​ക്ഷാ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക‍യും സൗ​ജ​ന്യ ലൈ​ഫ് ജാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ നീ​ന്ത​ലും ബോ​ട്ടി​ങ്ങും പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി. സ​മു​ദ്ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​തി​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കു​ട്ടി​ക​ൾ ക​ട​ലി​ലി​റ​ങ്ങി​ക്ക​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​വ​രെ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ബീ​ച്ച് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ ലൈ​ഫ് ജാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ധ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ശ​ക്ത​മാ​യ തി​ര​ക​ളോ കാ​റ്റോ ഉ​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നീ​ന്ത​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

