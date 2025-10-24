Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 24 Oct 2025 11:39 AM IST
    date_range 24 Oct 2025 11:39 AM IST

    സി.​എം.​എ​സ് കോ​ള​ജ് കോ​ട്ട​യം പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഗ​മം

    പ്ര​ഫ. ജേ​ക്ക​ബ് ഈ​പ്പ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി
    സി.​എം.​എ​സ് കോ​ള​ജ് കോ​ട്ട​യം പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഗ​മം
    മ​നാ​മ: കോ​ട്ട​യം സി.​എം.​എ​സ് കോ​ള​ജ് പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘വി​ദ്യാ​സൗ​ഹൃ​ദ​സം​ഗ​മം’ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. സെ​ഗ​യ്യ​യി​ലു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി സി.​എ​സ്.​ഐ പാ​രി​ഷി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 7.30നാ​ണ് സൗ​ഹൃ​ദ​സം​ഗ​മം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. സി.​എം.​എ​സ് കോ​ള​ജ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ഫ​സ​ർ ജേ​ക്ക​ബ് ഈ​പ്പ​ൻ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന അ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലു​ള്ള സി.​എം.​എ​സ് കോ​ള​ജി​ലെ എ​ല്ലാ പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഒ​ത്തു​ചേ​രേ​ണ്ട ഈ ​സൗ​ഹൃ​ദ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. പ​ഴ​യ​കാ​ല ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നും സൗ​ഹൃ​ദം പു​തു​ക്കാ​നും ഇ​തൊ​രു അ​വ​സ​ര​മാ​കും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സു​ദി​ൻ എ​ബ്ര​ഹാ​മു​മാ​യി 39960171 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    TAGS:CMS College KottayamgulfAlumni Association
