    സി.​എം.​എ​സ് കോ​ള​ജ് അ​ലും​നി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ: പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു

    സി.​എം.​എ​സ് കോ​ള​ജ് അ​ലും​നി ഗെ​റ്റ് ടു ​ഗെ​ദ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: സി.​എം.​എ​സ് കോ​ള​ജ്, കോ​ട്ട​യം അ​ലും​നി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ 'വി​ദ്യാ​സൗ​ഹൃ​ദം' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പ് ഗെ​റ്റ് ടു ​ഗെ​ദ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സെ​ഗ​യ​യി​ലെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി സി.​എ​സ്.​ഐ. ദേ​വാ​ല​യ പ്രാ​ർ​ഥ​നാ ഹാ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു സം​ഗ​മം.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി സി.​എ​സ്.​ഐ പാ​രി​ഷ് വി​കാ​രി റ​വ. മാ​ത്യൂ​സ് ഡേ​വി​ഡ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സി.​എം.​എ​സ് കോ​ള​ജ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് വി​ഭാ​ഗം അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് പ്ര​ഫ​സ​റും അ​ലും​നി അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​യ പ്ര​ഫ. ജേ​ക്ക​ബ് ഈ​പ്പ​ൻ കു​ന്ന​ത്ത് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ലോ​ച​ന​ക​ളും ച​ർ​ച്ച​ക​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. പു​തി​യ​ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്: സു​ധി​ൻ ഏ​ബ്ര​ഹാം, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്: ബി​നോ​യ് കെ.​ജെ., സെ​ക്ര​ട്ട​റി: മോ​ഹ​ൻ ജോ​ർ​ജ്, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി: ബീ​ന സു​നി​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ: സ​ഞ്ജു ജേ​ക്ക​ബ്; ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ: അ​നു​ഷ് ചാ​ണ്ടി, ജേ​ക്ക​ബ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ്, ബി​ബി​ൻ സാ​മു​വ​ൽ, സാ​ജ​ൻ കു​രു​വി​ള, മ​ധു ഫി​ലി​പ്പ്, സി​ന്ദു ആ​നി, ശ്രീ​ജ ബോ​ബ; എ​ക്‌​സ്-​ഓ​ഫി​ഷ്യോ ഘ​ട​ന: പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ-​ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ, സി.​എ​സ്.​ഐ. ച​ർ​ച്ച് വി​കാ​രി-​ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ്, അ​ലും​നി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ-​പ്ര​ത്യേ​ക ക്ഷ​ണി​താ​വ്.

    TAGS:CMS CollegeBahrain NewsBahrain Chapternew committee
    News Summary - CMS College Alumni Bahrain Chapter: New Committee Formed
