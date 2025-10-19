Begin typing your search above and press return to search.
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം; മി​ക​ച്ച സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കി​യ ​നി​ർ​വൃ​തി​യി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച​തും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​തു​മാ​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ന​ട​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്ന​ത് നി​രാ​ശ​യു​ണ്ടാ​ക്കി
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം; മി​ക​ച്ച സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കി​യ ​നി​ർ​വൃ​തി​യി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ
    മ​നാ​മ: ഗ​ൾ​ഫ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ മി​ക​ച്ച സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കി​യെ​ന്ന ആ​ത്മ​നി​ർ​വൃ​തി​യി​ലാ​ണ് പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍റെ​യും ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച​തും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​തു​മാ​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ന​ട​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്ന​ത് നി​രാ​ശ​യു​ണ്ടാ​ക്കി.

    വേദിയിൽ നിന്ന് പ്രവാസികളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി

    ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല​ധി​കം സ​മ​യം പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ 10 വ​ർ​ഷ​ത്തെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും നാ​ടി​ന്‍റെ പു​രോ​ഗ​തി​യു​മാ​ണ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​ത്. വ​യ​നാ​ട് ടൗ​ൺ​ഷി​പ് പ​ദ്ധ​തി, നാ​ഷ​ന​ൽ ഹൈ​വേ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. നോ​ർ​ക്ക, ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ, പ്ര​വാ​സി ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​പ​റ്റി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും പൂ​ർ​ണ നി​രാ​ശ​യാ​യി​രു​ന്നു ഫ​ലം. നി​റ​ഞ്ഞു​ക​വി​ഞ്ഞ സ​മാ​ജം ഹാ​ളി​ലും പ​രി​സ​ര​ത്തും പ്രൗ​ഢ​മാ​യ സ​ദ​സ്സും വേ​ദി​യും കാ​ത്തി​രു​ന്ന​തൊ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ന്ന് സാ​രം. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റ് ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​നി പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. വ്യ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് അം​ബാ​സ​ഡ​റു​ടെ വ​സ​തി​യി​ൽ ഉ​ച്ച​വി​രു​ന്നി​നും രാ​ത്രി വ്യ​വ​സാ​യി പ്ര​മു​ഖ​ൻ ഡോ. ​വ​ർ​ഗീ​സ് കു​ര്യ​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ൽ അ​ത്താ​ഴ​വി​രു​ന്നി​നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മ​റ്റ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളൊ​ന്നും അ​ന്നേ​ദി​വ​സം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ റി​ഫ​യി​ലു​ള്ള ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള​വും ബ​ഹ്റൈ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ബ​ഹ്റൈ​ൻ വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ആ​ദി​ൽ ഫ​ഖ്റു, ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ്, കേ​ര​ള ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എ. ജ​യ​തി​ല​ക്, നോ​ർ​ക്ക വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി, ലു​ലു ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജൂ​സ​ർ രൂ​പാ​വാ​ല, ഡോ. ​വ​ർ​ഗീ​സ് കു​ര്യ​ൻ, പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ പി​ള്ള എ​ന്നി​വ​രും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി സം​ഗ​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ‍യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​രാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ കാ​ണാ​നും കേ​ൾ​ക്കാ​നു​മാ​യി ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ​ത്.

    മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ക​ളും ഹ​ർ​ഷാ​ര​വ​വു​മാ​യി നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ നി​റ​മ​ന​സ്സോ​ടെ വ​ര​വേ​റ്റു. ചെ​റു​പു​ഞ്ചി​രി​യോ​ടെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ കൈ​വീ​ശി ആ​ശീ​ർ​വ​ദി​ച്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ദ​സ്സി​ലി​രു​ന്ന് ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് ന​ട​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ദ​സ്സി​നെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത് അ​ദ്ദേ​ഹം സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ്, ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എ. ജ​യ​തി​ല​ക്, മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ചും സം​സാ​രി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള​വു​മാ​യു​ള്ള ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ളോ​ടു​ള്ള പ്രീ​തി​യും ആ​ശം​സ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി ഉ​ണ​ർ​ത്തി. പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ സ്പെ​ഷ​ൽ സ​പ്ലി​മെ​ന്റും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​മാ​ജം സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ച്ച് യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​നു​കൂ​ല സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ

    മ​നാ​മ: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ച്ച് യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​നു​കൂ​ല സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പോ​ടെ​ത​ന്നെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി നേ​ര​ത്തേ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ളോ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ അ​നു​ഭാ​വി​ക​ളോ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ല്ല.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി 2017ൽ ​ന​ട​ത്തി​യ ആ​ദ്യ ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഇ​തു​വ​രെ​യും ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണം ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വേ​ള​യി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ അ​നു​കൂ​ല സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ടു​ള്ള ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ ല​ക്ഷ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ച്ച​തെ​ന്നും സം​ഘ​ട​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ‘മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​ത​ൻ...’ സ്പെ​ഷ​ൽ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

    മ​നാ​മ: മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​വും സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ പെ​രു​മ വാ​യ​ന​ക്കാ​രി​ലെ​ത്തി​ച്ച ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ സ്പെ​ഷ്യ​ൽ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ് ‘മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​ത​ൻ...’ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വേ​ദി​യി​ൽ വെ​ച്ചു​ത​ന്നെ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ഗൾഫ് മാധ്യമം സപ്ലിമെന്‍റ് നോക്കിക്കാണുന്നു

    പ്ര​കാ​ശ​ന​വേ​ള​യി​ൽ ‘വി​ദേ​ശ​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​ന്‍റെ ഓ​ർ​മ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് ജേ​ക്ക​ബ്, കേ​ര​ള ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എ. ജ​യ​തി​ല​ക്, മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജ​മാ​ൽ ഇ​രി​ങ്ങ​ൽ, റീ​ജ​ന​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ജ​ലീ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ ഷ​കീ​ബ്, ബ്യൂ​റോ ചീ​ഫ് ഫാ​യി​സ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്.

