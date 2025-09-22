Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 10:09 AM IST

    ജ​ന​ബി​യ, മാ​ൽ​ക്കി​യ ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ ശു​ചീ​ക​ര​ണ യ​ജ്ഞം

    ജ​ന​ബി​യ, മാ​ൽ​ക്കി​യ ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ ശു​ചീ​ക​ര​ണ യ​ജ്ഞം
    മ​നാ​മ: സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 20ന് ​ആ​ച​രി​ച്ച ലോ​ക ശു​ചീ​ക​ര​ണ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്, ‘ക്ലീ​ൻ അ​പ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ’ ടീം ​ജ​ന​ബി​യ, മാ​ൽ​ക്കി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ ശു​ചീ​ക​ര​ണ യ​ജ്ഞം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് സ​ജീ​വ സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ൈ​റ്റ്‌​സ് ഓ​ഫ് കൈ​ൻ​ഡ്‌​നെ​സ് സം​ഘ​ട​ന​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രു​മാ​യി ശു​ചീ​ക​ര​ണ യ​ജ്ഞ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു. ബീ​ച്ചു​ക​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ ന​ൽ​കി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള കൂ​ട്ടാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഈ ​സം​രം​ഭം ഒ​രി​ക്ക​ൽ കൂ​ടി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

