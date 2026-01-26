Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 11:34 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 11:35 AM IST

    ജി.​സി.​സി​യി​ൽ സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് പ​രി​ശീ​ല​നം

    റ​യാ​ൻ സ്റ്റാ​റും സ്റ്റെ​പ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു
    ജി.​സി.​സി​യി​ൽ സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് പ​രി​ശീ​ല​നം
    റ​യാ​ൻ സ്റ്റാ​റും സ്റ്റെ​പ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യും ത​മ്മി​ൽ ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം കൈ​മാ​റു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: പ്ര​ശ​സ്ത സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യാ​യ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ സ്റ്റെ​പ് ഐ‌.​എ‌.​എ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് റ​യാ​ൻ സ്റ്റാ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നാ​യി ഉ​ന്ന​ത​ത​ല ഓ​പ​ൺ ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ സെ​ഷ​ൻ കെ.​സി.​എ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥ​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മ​ത്സ​ര​പ​രീ​ക്ഷാ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് ഓ​പ​ൺ ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ സെ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ലെ ക​രി​യ​ർ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ അ​റി​യാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​മു​ഖ ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി അം​ഗ​മാ​യ അ​ഖി​ൽ സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് സി​ല​ബ​സി​ലെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ൾ ല​ളി​ത​മാ​യി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പ് വി​ദ്യ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ജി.​സി.​സി​യി​ലു​ട​നീ​ളം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ കോ​ച്ചി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റ​യാ​ൻ സ്റ്റാ​റും, സ്റ്റെ​പ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യും ത​മ്മി​ൽ ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ കോ​ച്ചി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന അ​തേ നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​നം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ​ത​ന്നെ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥ​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ഴി ല​ഭ്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഡോ. ​ബാ​ബു രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത്, ഇ.​വി. രാ​ജീ​വ​ൻ, ബ​ഷീ​ർ സ്റ്റെ​പ് അ​ക്കാ​ദ​മി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

