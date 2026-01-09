Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ത്തെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 2:50 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 2:50 PM IST

    വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​ു സ്വ​ദേ​ശി​ക്ക് ആ​റു​മാ​സം ത​ട​വും പി​ഴ​യും

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​ു സ്വ​ദേ​ശി​ക്ക് ആ​റു​മാ​സം ത​ട​വും പി​ഴ​യും
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​തി​നും വ്യാ​ജ​വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​തി​നും ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക്ക് ആ​റു​മാ​സം ത​ട​വും 200 ദീ​നാ​ർ പി​ഴ​യും ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. നാ​ലാം മൈ​ന​ർ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യാ​ണ് ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്. മാ​ധ്യ​മ ചാ​ന​ലി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളും ര​ണ്ട് വി​ഡി​യോ ക്ലി​പ്പു​ക​ളും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ കോ​ട​തി​യി​ൽ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ത്തി​യ​ത്. പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്റെ മൊ​ഴി​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക തെ​ളി​വു​ക​ളും ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    അ​ഭി​പ്രാ​യ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന് പ​രി​ധി​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ വി​നി​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട ഒ​ന്നാ​ണെ​ന്നും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വാ​ദി​ച്ചു. വി​ദ്വേ​ഷം പ​ട​ർ​ത്താ​നോ ഐ​ക്യം ത​ക​ർ​ക്കാ​നോ ക​ലാ​പ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നോ വാ​ക്കു​ക​ളെ ദു​രു​പ​യോ​ഗം​ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്ന് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. അ​ഭി​പ്രാ​യ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, രാ​ജ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യെ​യും പൊ​തു​സ​മാ​ധാ​ന​ത്തെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഒ​രു ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ ചാ​ന​ലി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി, അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഹ്വാ​നം​ചെ​യ്ത​താ​യും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ​ല അ​റ​ബ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ളും ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നും കീ​ഴ​ട​ങ്ങ​ൽ ന​യ​മാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ആ​രോ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. രാ​ജ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യെ​യും പൊ​തു​ക്ര​മ​ത്തെ​യും ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ വ്യാ​ജ​വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​തും വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ അ​പ​മാ​നി​ച്ച​തും കു​റ്റ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ശി​ക്ഷ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Citizeninsultingforeign country
    News Summary - Citizen sentenced to six months in prison and fine for insulting a foreign country
    Similar News
    Next Story
    X