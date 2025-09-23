Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 11:59 AM IST

    ബി.​കെ.​എ​സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചാ​രു​ത പ​ക​ർ​ന്ന് സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ് മ​ത്സ​രം

    ബി.​കെ.​എ​സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചാ​രു​ത പ​ക​ർ​ന്ന് സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ് മ​ത്സ​രം
    സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ് മ​ത്സ​രം ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​വേ​ശം വാ​രി​വി​ത​റി​യ നി​റ​ക്കാ​ഴ്ച​യാ​യി. ബി.​കെ.​എ​സ് ഡി​ജെ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നി​ര​വ​ധി ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മി​ക​ച്ച ആ​വി​ഷ്കാ​ര​വും തി​ള​ക്ക​മു​ള്ള വേ​ഷ​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ലാ​പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും നി​റ​ഞ്ഞ അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ഹൃ​ദ​യം കീ​ഴ​ട​ക്കി. ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി​ജി കോ​ശി, ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ഗീ​തു വി​പി​ൻ, ശാ​രി അ​ഭി​ലാ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​രം ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് ക​ര​ക്ക​ൽ, ശ്രാ​വ​ണം 2025 ക​ൺ​വീ​ന​ർ വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​ർ​ജ്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ടീം ​താ​ണ്ഡ​വ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ടീം ​ബാ​ൻ​സു​രി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ടീം ​ഫീ​നി​ക്സ് അ​ലി​യ​ൻ​സ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ടീം ​ജ​യ് അം​ബെ​യ്ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ്മാ​നം ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ടീം ​ഫീ​നി​ക്സ് അ​വ​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ഐ​മാ​ക് ബാ​റ്റി​ൽ ഗേ​ൾ​സ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ഐ​മാ​ക് യൂ​നി​റ്റി ക്രൂ ​മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും റെ​ഡ് ചി​ല്ലീ​സും ഐ​മാ​ക് സി​സ്ലേ​ഴ്‌​സും പ്ര​ത്യേ​ക​സ​മ്മാ​ന​വും നേ​ടി.

    TAGS:onam celebrationsBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Cinematic dance competition on the theme of B.K.S. Onam celebrations
