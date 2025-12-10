Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    ‘ചു​വ​ട്’ സു​വ​നീ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    ചു​വ​ട് സു​വ​നീ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ്

    മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ്റ്റു​ഡ​ൻ​സ് വി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​തു​ർ​ദി​ന ക​ലോ​ത്സ​വം ‘മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2K25’നോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ‘ചു​വ​ട്’ സു​വ​നീ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2K25 സ​മാ​പ​ന​വേ​ദി​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബ​ഹ്റൈ​ൻ മു​ൻ ക​ലാ​തി​ല​കം മീ​നാ​ക്ഷി പ്ര​മോ​ദ് വാ​ദി​മ ബി​സി​ന​സ് ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജു​നൈ​ദ് ക​ല്ലം​കു​ള​ത്തി​ലി​ന് സു​വ​നീ​ർ ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ കു​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ​യും വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​രു​ടെ​യും ക​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും, ഓ​ർ​മ​ക​ളും പ​ങ്കു​വെ​ച്ച സൃ​ഷ്ടി​ക​ളാ​ൽ സ​മ്പു​ഷ്ട​മാ​ണ് മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2K25ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ‘ചു​വ​ട്’ സു​വ​നീ​ർ. പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ എ.​പി. ഫൈ​സ​ൽ, എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ഫൈ​സ​ൽ കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി, സ്റ്റു​ഡ​ൻ​സ് വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ഹീ​ർ ക​ട്ടാ​മ്പി​ള്ളി, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശ​ർ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ മാ​രാ​യ​മം​ഗ​ലം, മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2K25 വ​ർ​ക്കി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​നീ​ർ ഒ​ഞ്ചി​യം, വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ കെ.​ആ​ർ. ശി​ഹാ​ബ്, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​കെ. ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​ഹൈ​ൽ മേ​ല​ടി എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ‘ചു​വ​ട്’ സു​വ​നീ​ർ എ​ഡി​റ്റ​ർ റ​ഫീ​ഖ് തോ​ട്ട​ക്ക​ര, ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​ഷീ​ദ് ആ​റ്റൂ​ർ എ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സാ​ബി​ർ ഓ​മാ​നൂ​ർ, ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ലി പാ​ണ്ടി​ക​ശാ​ല തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

