Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    28 Dec 2025 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 8:03 AM IST

    സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ല്‍ ക്രി​സ്മ​സ് ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ള്‍ ന​ട​ന്നു

    സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ല്‍ ക്രി​സ്മ​സ് ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ള്‍ ന​ട​ന്നു
    ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ല്‍ ക്രി​സ്മ​സ് ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ളിൽനിന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ല്‍ ക്രി​സ്മ​സ് ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ള്‍ ന​ട​ന്നു. ഡി​സം​ബ​ർ 24 ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് 6 മ​ണി​മു​ത​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന ആ​രാ​ധ​ന​ക്ക് മ​ല​ങ്ക​ര ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ​യു​ടെ അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ് ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​നും ബോം​ബെ ഭ​ദ്രാ​സ​ന സ​ഹാ​യ മെ​ത്ര​പ്പൊ​ലീ​ത്ത​യു​മാ​യ അ​ഭി​വ​ന്ദ്യ ഡോ. ​ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​ർ തേ​യോ​ഫി​ലോ​സ് തി​രു​മ​നി മു​ഖ്യ കാ​ര്‍മി​ക​ത്വ​വും ക​ത്തീ​ഡ്ര​ൽ വി​കാ​രി റ​വ. ഫാ​ദ​ർ ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ് കാ​ര​യ​ക്ക​ൽ, സ​ഹ വി​കാ​രി റ​വ. ഫാ​ദ​ർ തോ​മ​സു​കു​ട്ടി പി.​എ​ൻ.

    സ​ഹ കാ​ര്‍മി​ക​ത്വ​വും വ​ഹി​ച്ചു. അ​ഭി​വ​ന്ദ്യ മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത ക്രി​സ്തു​മ​സ് സ​ന്ദേ​ശം ന​ല്‍കു​ക​യും ആ​ശം​സ​ക​ള്‍ നേ​രു​ക​യും ചെ​യ്തു. ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ളി​ല്‍ വ​ന്ന് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച​വ​രോ​ടും സ​ഹാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കി​യ​വ​ര്‍ക്കു​മു​ള്ള ന​ന്ദി ട്ര​സ്റ്റി സ​ജി ജോ​ർ​ജ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു മാ​ത്യൂ ഈ​പ്പ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:ChristmasgulfnewsBahrain
