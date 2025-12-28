സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രലില് ക്രിസ്മസ് ശുശ്രൂഷകള് നടന്നുtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈന് സെന്റ് മേരീസ് ഇന്ത്യന് ഓര്ത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലില് ക്രിസ്മസ് ശുശ്രൂഷകള് നടന്നു. ഡിസംബർ 24 ന് വൈകീട്ട് 6 മണിമുതൽ ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജത്തിൽവെച്ച് നടന്ന ആരാധനക്ക് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ അഹ്മദാബാദ് ഭദ്രാസനാധിപനും ബോംബെ ഭദ്രാസന സഹായ മെത്രപ്പൊലീത്തയുമായ അഭിവന്ദ്യ ഡോ. ഗീവർഗീസ് മാർ തേയോഫിലോസ് തിരുമനി മുഖ്യ കാര്മികത്വവും കത്തീഡ്രൽ വികാരി റവ. ഫാദർ ജേക്കബ് തോമസ് കാരയക്കൽ, സഹ വികാരി റവ. ഫാദർ തോമസുകുട്ടി പി.എൻ.
സഹ കാര്മികത്വവും വഹിച്ചു. അഭിവന്ദ്യ മെത്രാപ്പോലീത്ത ക്രിസ്തുമസ് സന്ദേശം നല്കുകയും ആശംസകള് നേരുകയും ചെയ്തു. ശുശ്രൂഷകളില് വന്ന് സംബന്ധിച്ചവരോടും സഹായ സഹകരണങ്ങള് നല്കിയവര്ക്കുമുള്ള നന്ദി ട്രസ്റ്റി സജി ജോർജ്, സെക്രട്ടറി ബിനു മാത്യൂ ഈപ്പൻ എന്നിവര് അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register