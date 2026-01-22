Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 9:39 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 9:39 AM IST

    ക്രി​സ്മ​സ്-​പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ക്രി​സ്മ​സ്-​പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    വോ​യ്സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    ക്രി​സ്മ​സ്-​പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ വോ​യ്സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക്രി​സ്മ​സ്-​പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ‘സ്നേ​ഹ​ദൂ​ത്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സ​ൽ​മാ​നി​യ ക​ല​വ​റ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് പാ​ർ​ട്ടി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളും വോ​യ്സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​മ​ട​ക്കം നൂ​റി​ല​ധി​കം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വോ​യ്സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ബി​ൻ സ​ലീ​മി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ധ​നേ​ഷ് മു​ര​ളി സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. ക്രി​സ്മ​സ് സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി സം​സാ​രി​ച്ച റ​വ. ഫാ​ദ​ർ അ​നീ​ഷ് സാ​മു​വ​ൽ ജോ​ൺ, മ​നു​ഷ്യ​ൻ എ​വി​ടെ ജ​നി​ക്കു​ന്നു, എ​വി​ടെ ജീ​വി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ല​ല്ല, ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​ത്തും കാ​ല​ത്തും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ ജീ​വി​തം വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​ർ​ഥ​മെ​ന്ന് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രെ ഉ​ദ്ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    സം​ഘ​ട​ന ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഡോ. ​പി.​വി. ചെ​റി​യാ​ൻ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സാ​ബു ചി​റ​മേ​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ബി​ൻ സ​ലിം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ധ​നേ​ഷ് മു​ര​ളി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബോ​ണി മു​ള​മ്പാ​പ്പ​ള്ളി​യും ചേ​ർ​ന്ന് വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളെ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ച് ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഗോ​കു​ൽ മു​ഹ​റ​ഖ് ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ക​ലാ​രം​ഗ​ത്തെ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​വു​മാ​യ ദീ​പ​ക് ത​ണ​ൽ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളും ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ക്രി​സ്മ​സ്-​പു​തു​വ​ത്സ​രം പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്നു. വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സ​ദ്യ​യോ​ടെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക്രി​സ്മ​സ്-​പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മാ​പ​ന​മാ​യി.

    TAGS:ChristmasNew Year celebrationsBahrain News
    X