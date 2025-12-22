Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 22 Dec 2025 11:16 AM IST
    date_range 22 Dec 2025 11:16 AM IST

    ക്രി​സ്മ​സ് സം​ഗീ​ത ആ​ൽ​ബം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    ക്രി​സ്മ​സ് സം​ഗീ​ത ആ​ൽ​ബം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    ക്രി​സ്മ​സ് സം​ഗീ​ത ആ​ൽ​ബം പ്ര​കാ​ശ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഒ​ന്നാം​ത​രം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ലി​യാ​ൻ മ​റി​യം ബി​നു ആ​ല​പി​ച്ച 'ഉ​ണ്ണി​ക്കൊ​രു കി​ന്നാ​രം' എ​ന്ന ക്രി​സ്മ​സ് സം​ഗീ​ത ആ​ൽ​ബം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബി​ൽ വെ​ച്ച് സി​ങ്ങ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ ആ​വി​ർ​ഭ​വ്‌ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​നും സീ ​കേ​ര​ളം സ്റ്റാ​ർ സി​ങ്ങ​ർ വി​ജ​യി​യു​മാ​യ ലി​ബി​ൻ സ്ക​റി​യ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് ജോ​യ്, ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നോ​ജ് നാ​യ​ർ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ൽ വി​കാ​രി ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് ക്രി​സ്മ​സ് നാ​ഷ​ന​ൽ ഡേ ​പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​നോ​ജ് മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വ് ജെ​യ്സ​ൺ ആ​റ്റു​വ ആ​ണ് ഈ ​സം​ഗീ​ത​ആ​ൽ​ബ​ത്തി​ന് വ​രി​ക​ളും സം​ഗീ​ത​വും ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    News Summary - Christmas music album released
