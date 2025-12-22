ക്രിസ്മസ് സംഗീത ആൽബം പുറത്തിറക്കിtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഒന്നാംതരം വിദ്യാർഥിനി ലിയാൻ മറിയം ബിനു ആലപിച്ച 'ഉണ്ണിക്കൊരു കിന്നാരം' എന്ന ക്രിസ്മസ് സംഗീത ആൽബം ബഹ്റൈൻ ഇന്ത്യൻ ക്ലബിൽ വെച്ച് സിങ്ങർ മാസ്റ്റർ ആവിർഭവ് പ്രകാശനം ചെയ്തു.
ചടങ്ങിൽ പ്രശസ്ത ഗായകനും സീ കേരളം സ്റ്റാർ സിങ്ങർ വിജയിയുമായ ലിബിൻ സ്കറിയ, ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് ജോയ്, ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി മനോജ് നായർ, ബഹ്റൈൻ ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ വികാരി ജേക്കബ് തോമസ്, ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് ക്രിസ്മസ് നാഷനൽ ഡേ പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ബിനോജ് മാത്യു എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
പ്രശസ്ത ഗാനരചയിതാവ് ജെയ്സൺ ആറ്റുവ ആണ് ഈ സംഗീതആൽബത്തിന് വരികളും സംഗീതവും നൽകിയത്.
