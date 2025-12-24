Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഓ​ർ​മ​യി​ലെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 11:02 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 11:02 AM IST

    ഓ​ർ​മ​യി​ലെ ക്രി​സ്മ​സും ക്രി​ക്ക​റ്റ് ബാ​റ്റും

    text_fields
    bookmark_border
    ഓ​ർ​മ​യി​ലെ ക്രി​സ്മ​സും ക്രി​ക്ക​റ്റ് ബാ​റ്റും
    cancel
    Listen to this Article

    ക്രി​സ്മ​സ് കാ​ല​ത്തെ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​റ​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത​ത് കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്തു​ള്ള ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക​ളി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് സാ​ധാ​ര​ണ തെ​ങ്ങി​ന്റെ മ​ട​ൽ വെ​ച്ചു​ള്ള ബാ​റ്റ് കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ച്ച​ത്.​ന​ല്ലൊ​രു ബാ​റ്റ് വാ​ങ്ങാ​ൻ കൈ​യി​ൽ പൈ​സ ഇ​ല്ല.

    കൂ​ടെ​ക​ളി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ന​ല്ലൊ​രു ബാ​റ്റ് വാ​ങ്ങ​ണം എ​ന്ന് വ​ലി​യ ആ​ഗ്ര​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ ഞ​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ എ​ല്ലാ​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​രു വ​ഴി ക​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ചു. ക്രി​സ്മ​സ് കാ​രോ​ളി​ന് ഇ​റ​ങ്ങാം. ആ​ദ്യ ദി​വ​സം എ​ല്ലാ​വ​രും വെ​റു​തെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ പോ​യി പാ​ട്ട് പാ​ടി കു​റ​ച്ചു പൈ​സ കി​ട്ടി. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ക്രി​സ്മ​സ് ഫാ​ദ​ർ ഡ്ര​സ്സ്‌ ചെ​റി​യ ഡ്രം ​ഒ​ക്കെ വാ​ങ്ങി പി​ന്നെ ര​ണ്ട് ദി​വ​സം കൂ​ടെ ഇ​റ​ങ്ങി. ഒ​രു​മി​ച്ച് വീ​ടു​വീ​ടാ​ന്ത​രം പാ​ടി, സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ കു​റ​ച്ച് രൂ​പ​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. അ​ങ്ങ​നെ കി​ട്ടി​യ പ​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​രു സൂ​പ്പ​ർ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ബാ​റ്റ് വാ​ങ്ങി. ശേ​ഷി​ച്ച പ​ണം കൊ​ണ്ട് ഒ​രു കേ​ക്കും വാ​ങ്ങി അ​ത് മു​റി​ച്ച്, ക​രോ​ൾ പാ​ടി​യ എ​ല്ലാ വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കും സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ആ ​ബാ​റ്റ് കൊ​ണ്ട് ഞ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നീ​ട് അ​ന​വ​ധി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ച്ചു.

    ഒ​ട്ടേ​റെ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ ജ​യി​ച്ചു. ഇ​ന്ന് ഓ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്നു ക്രി​സ്മ​സ് ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​തെ​ന്തെ​ന്നാ​ൽ വ​സ്തു​ക്ക​ള​ല്ല. ഒ​രു​മ, പ​ങ്കി​ട​ൽ, സ്നേ​ഹം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പാ​ഠ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഹൃ​ദ​യം നി​റ​ഞ്ഞ ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ശം​സ​ക​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Christmas in Ormay and the Cricket Bat
    Similar News
    Next Story
    X