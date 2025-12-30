Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    30 Dec 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 10:19 AM IST

    ക്രി​സ്മ​സ് ഈ​വ് ന​ട​ത്തി

    ക്രി​സ്മ​സ് ഈ​വ് ന​ട​ത്തി
    മാ​ർ​ത്തോ​മ യു​വ​ജ​ന സ​ഖ്യം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സംഘടിപ്പിച്ച ക്രി​സ്മ​സ് ഈ​വ്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മാ​ർ​ത്തോ​മ പാ​രി​ഷ്, സെ​ന്റ് പോ​ൾ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മ പാ​രി​ഷ് എ​ന്നീ ഇ​ട​വ​ക​ക​ളി​ലെ യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് മാ​ർ​ത്തോ​മ യു​വ​ജ​ന സ​ഖ്യം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ക്രി​സ്മ​സ് ഈ​വ് ഡി​സം​ബ​ർ 26 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 3.30ന് ​സെ​ന്റ് പോ​ൾ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മ ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റ​വ. സാ​മൂ​വ​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ് ക​ശീ​ശ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ടു.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ റ​വ. ബി​ജു ജോ​ൺ ക​ശീ​ശ, റ​വ. അ​നീ​ഷ് സാ​മു​വ​ൽ ജോ​ൺ ക​ശീ​ശ, സി​ജി ഫി​ലി​പ്പ്, സെ​ന്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ബി​ൻ മാ​ത്യു ഉ​മ്മ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ. സ്വി​തി​ൻ ഫി​ലി​പ്പ്, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കു​മാ​രി അ​ബി​യ മ​റി​യം ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നൂ​റോ​ളം യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

