    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 11:09 AM IST

    ക്രി​സ്മ​സ്,ന​വ​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷം

    ക്രി​സ്മ​സ്,ന​വ​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷം
    ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​ഗ​വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്രി​സ്മ​സ്, ന​വ​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​ഗ​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സ​ൽ​മാ​നി​യ ക​ല​വ​റ പാ​ർ​ട്ടി ഹാ​ളി​ൽ​വെ​ച്ച് വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ക്രി​സ്മ​സ് ന​വ​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷം ന​ട​ത്തി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ.​വി. രാ​ജീ​വ​ൻ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സെ​യ്ദ് ഹ​നീ​ഫ, അ​ജി​ത് ക​ണ്ണൂ​ർ, ര​ഞ്ജി​ത്ത് സി.​വി, ബി​ജി​ത്ത്, ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഹേ​മ​ന്ത് ര​ത്നം, ര​ത്ന​കു​മാ​ർ, ശ്രീ​കു​മാ​ർ, റോ​ഷി, സ​ന്തോ​ഷ്‌, ഷൈ​ജു, പ​വി​ത്ര​ൻ, മു​ര​ളി, വി​ജ​യ​ൻ, ഹ​രി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ശു​ഭ അ​ജി​ത്തി​ന്റെ ശി​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും ജ്വാ​ല മ്യൂ​സി​ക് ബാ​ന്റി​ന്റെ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും സ​ർ​ഗ​വേ​ദി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും 200ഓ​ളം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​നോ​ജ്‌ പീ​ലി​ക്കോ​ട് അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ബി​ജി​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ര​ഞ്ജി​ത്ത് സി.​വി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:ChristmasNew Year celebrationsBahrain News
    News Summary - Christmas and New Year celebrations
