Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഉദയസൂര്യന്റെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 11:30 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 11:30 AM IST

    ഉദയസൂര്യന്റെ പ്രഭചൊരിഞ്ഞ് ഒരു പുൽക്കൂട്

    text_fields
    bookmark_border
    ഉദയസൂര്യന്റെ പ്രഭചൊരിഞ്ഞ് ഒരു പുൽക്കൂട്
    cancel

    കാ​ല​ത്തി​ക​വി​ൽ ക​ന്യ​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​രു​വാ​യ അ​നാ​ദി​യി​ൽ അ​നാ​ന്ത്യ സ്വ​യം​ഭു​വാ​യ ദൈ​വം ആ​കാ​ശ​ത്തെ​യും ഭൂ​മി​യെ​യും ഉ​ള​വാ​ക്കി​യ​വ​ൻ, സ​ക​ല ച​രാ​ച​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഉ​ട​യ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ഗം സിം​ഹാ​സ​ന​വും ഭൂ​മി പാ​ദ​പീ​ഠ​വും ആ​യി​രി​ക്കു​ന്ന ദൈ​വം, പ​രി​ശു​ദ്ധാ​ത്മാ​വി​നാ​ൽ മ​റി​യ​മി​ന്റെ കാ​തു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ത​ന്റെ പ​വി​ത്ര​മാ​യ ഗ​ർ​ഭ​പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ ദൈ​വ​പു​ത്ര​നാ​യി ജ​ന്മം പൂ​കി. ഗ​ർ​ഭി​ണി​യാ​യ മ​റി​യ​ത്തെ ചേ​ർ​ത്തു​കൊ​ണ്ട് നീ​തി​മാ​നാ​യ ഔ​സേ​ഫ് ഒ​രു ക​ഴു​ത​യെ വാ​ഹ​ന​മാ​ക്കി യ​ഹൂ​ദി​യാ​യി​ലെ മ​ല​നാ​ടി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഒ​ടു​വി​ൽ ഒ​രു കാ​ല​ിത്തൊ​ഴു​ത്തി​ൽ ഒ​രു പു​ൽ​ക്കൂ​ട്ടി​ൽ ര​ക്ഷ​ക​ൻ പി​റ​വി കൊണ്ടു. കീ​റ്റ് ശീ​ല​യി​ൽ പു​തി​യ പെ​ട്ട​വ​നാ​യി പു​ൽ​ക്കൂ​ട്ടി​ൽ കി​ട​ക്കു​ന്ന യേ​ശു​വി​നെ ക​ണ്ടി​ട്ട് ആ​ട്ടി​ട​യ​ന്മാ​രും, വി​ദ്വാ​ന്മാ​രും കൂ​ടി ജ​ന​ന​ത്തെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി. കി​ഴ​ക്ക് നി​ന്ന് രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​ർ വി​ശി​ഷ്ട​മാ​യ പൊ​ന്നും, മൂ​രും, കു​ന്തി​രി​ക്ക​വും കാ​ഴ്ച​യാ​യി അ​ർ​പ്പി​ച്ച് ഈ ​ദി​വ്യ ശി​ശു​വി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. "പൈ​ത​ൽ വ​ള​ർ​ന്നു ജ്ഞാ​നം കൊ​ണ്ട് നി​റ​ഞ്ഞു, ആ​ത്മാ​വി​ൽ ബ​ല​പ്പെ​ട്ടു ദൈ​വ​കൃ​പ​യും കൂ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു" ഈ ​പൈ​ത​ലി​ന്റെ ജ​ന​ന​മാ​ണ് ഇ​ന്ന് ലോ​കം മു​ഴു​വ​നും ക്രൈ​സ്ത​വ​രും അ​ക്രൈ​സ്ത​വ​രു​മാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക്രി​സ്മ​സ് എ​ന്ന് കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി​വ​രു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ് ക്രി​സ്മ​സ് കേ​ക്ക്, പു​ൽ​ക്കൂ​ട്, സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​തൊ​ക്കെ എ​ന്നാ​ൽ ഇ​വ​യി​ലൊ​ക്കെ ഉ​പ​രി​യാ​യി ന​മ്മു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞ് നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട ഒ​ന്ന് പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശ​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഇ​രു​ട്ട് നി​റ​ഞ്ഞ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ച​മാ​യി ഉ​ദ​യം ചെ​യ്ത ഉ​ണ്ണി​യേ​ശു​വി​ന്റെ പി​റ​വി ദി​നം സ​ന്തോ​ഷ​വും ശാ​ന്തി​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും ഐ​ശ്വ​ര്യ​വും നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​ന്നാ​യി തീ​ര​ട്ടെ എ​ന്ന് പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു.

    വി​ന​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ലാ​ളി​ത്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​യി ഒ​രു പു​ൽ​ക്കൂ​ട് മാ​റു​ന്നു. പ്ര​ത്യാ​ശ ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​യി തീ​ര​ട്ടെ ഈ ​ക്രി​സ്മ​സ് എ​ന്ന് ആ​ശം​സി​ക്കു​ന്നു. അ​ഹ​ങ്കാ​രം നി​റ​ഞ്ഞ ലോ​ക​ത്തി​ൽ വി​ന​യം നി​റ​യു​ന്ന ഒ​ന്നാ​യും ശ​ത്രു​ത നീ​ങ്ങി സ്നേ​ഹം കൊ​ണ്ട് നി​റ​യു​ന്ന​തു​മാ​ക​ട്ടെ ഈ ​ക്രി​സ്മ​സ് . പ്ര​ത്യാ​ശ നി​റ​ഞ്ഞ പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് ദൈ​വ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​വാ​ൻ ക്രി​സ്മ​സ് ന​മ്മെ സ​ഹാ​യി​ക്ക​ട്ടെ. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ശം​സ​ക​ളും ഒ​പ്പം പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ശം​സ​ക​ളും നേ​രു​ന്നു. ദൈ​വം എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും അ​നു​ഗ്ര​ഹി​ക്ക​ട്ടെ ആ​ശം​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് നി​ർ​ത്തു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ChristmasBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - christmas
    Similar News
    Next Story
    X