    Bahrain
    date_range 19 Sept 2025 11:00 AM IST
    date_range 19 Sept 2025 11:00 AM IST

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ പു​രാ​വ​സ്തു കേ​ന്ദ്രം

    രാ​ജ്യ​ത്തെ നാ​ഗ​രി​ക​ത​ക​ളു​ടെ​യും മ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സം​ഗ​മ സ്ഥ​ല​മാ​ക്കി -ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ്
    ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ പു​രാ​വ​സ്തു കേ​ന്ദ്രം
    മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ സ​മാ​ഹീ​ജി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ നി​ർ​മി​തി  

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ പു​രാ​വ​സ്തു കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ നാ​ഗ​രി​ക​ത​ക​ളു​ടെ​യും മ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സം​ഗ​മ​സ്ഥ​ല​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ മാ​റ്റു​ക​യും, മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​ന്റെ പോ​സി​റ്റി​വ് ശ​ക്തി​യാ​യി വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നെ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ക​ൾ​ച്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ന്റി​ക്വി​റ്റീ​സ് (ബാ​ക്ക) ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ പ​റ​ഞ്ഞു. 'കി​ഴ​ക്ക​ൻ അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ പു​രാ​വ​സ്തു കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ: ഒ​രു പ​ങ്കി​ട്ട പൈ​തൃ​കം' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ശാ​സ്ത്ര സെ​മി​നാ​റി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. കി​ങ് ഹ​മ​ദ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ കോ ​എ​ക്സി​സ്റ്റ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടോ​ള​റ​ൻ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ബാ​ക്ക​യു​ടെ ആ​ന്റി​ക്വി​റ്റീ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​ഹ​ർ​റി, കി​ങ് ഹ​മ​ദ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ കോ ​എ​ക്സി​സ്റ്റ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടോ​ള​റ​ൻ​സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല ഈ​സ അ​ൽ-​മു​നാ​ഇ, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, പു​രാ​വ​സ്തു വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​യും വി​ദേ​ശ​ത്തെ​യും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കി​ഴ​ക്ക​ൻ അ​റേ​ബ്യ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന ക്രി​സ്ത്യ​ൻ പു​രാ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഈ ​ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ൾ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന് ഒ​രു പോ​സി​റ്റി​വ് ശ​ക്തി​യാ​ണ്. ഈ ​പു​രാ​വ​സ്തു സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ നാ​ഗ​രി​ക​ത​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശു​ന്ന​ത്. നെ​സ്റ്റോ​റി​യ​ൻ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ പൈ​തൃ​കം ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ​മാ​ഹീ​ജി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ പു​രാ​വ​സ്തു കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, അ​വ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം, സം​ര​ക്ഷ​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ആ​ദ്യ സെ​ഷ​നി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഫൈ​ല​ക ദ്വീ​പി​ലു​ള്ള ഖു​സൂ​ർ സൈ​റ്റി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും സ​മീ​പ​കാ​ല ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഖ​ന​ന ഫ​ല​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. ജി.​സി.​സി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ​ഴ​ക്ക​മേ​റി​യ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ നി​ർ​മി​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ സ​മാ​ഹീ​ജ് പു​രാ​വ​സ്തു​കേ​ന്ദ്രം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു.

