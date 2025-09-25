Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightചൈന-ബഹ്‌റൈൻ ഉഭയകക്ഷി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 9:20 AM IST

    ചൈന-ബഹ്‌റൈൻ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം കൂടുതൽ ദൃഢമാകുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    വ്യാ​പാ​രം ര​ണ്ട് ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ ക​ട​ന്നു
    bilateral cooperation
    cancel
    camera_alt

    ചൈ​ന​യു​ടെ 76ാം സ്ഥാ​പ​ക വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​നാ​മ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ചൈ​ന​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യാ​പാ​രം ര​ണ്ട് ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ ക​വി​ഞ്ഞ​താ​യി ചൈ​നീ​സ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ നി ​റു​ചി. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നും ഊ​ർ​ജം, പാ​ർ​പ്പി​ടം, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്, നി​ർ​മാ​ണ​മേ​ഖ​ല എ​ന്നീ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ചൈ​നീ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു​വ​രു​ന്നെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2030, ചൈ​ന​യു​ടെ ബെ​ൽ​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് റോ​ഡ് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റി​വ് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി യോ​ജി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ചൈ​ന​യു​ടെ 76ാം സ്ഥാ​പ​ക വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​നാ​മ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. കൂ​ടു​ത​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ൾ ചൈ​നീ​സ് സം​സ്കാ​രം അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ചൈ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ചൈ​നീ​സ് സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ചൈ​ന ബ​ഹ്‌​റൈ​നു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഇ​സ അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ ന​ട​ത്തി​യ ചൈ​നീ​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ, ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ​ത​ന്ത്രം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​താ​യും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ നി ​ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ത്തു. സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​ത്തി​നു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ദി​നം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍റെ സം​രം​ഭം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യി​ലെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍റെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കി​നെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.വി​വി​ധ പ്ര​മു​ഖ​രും ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​രും അ​തി​ഥി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങ് ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് സ​മാ​പി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahrain Newsbilateral cooperationChina
    News Summary - China-Bahrain bilateral cooperation further strengthens
    Similar News
    Next Story
    X