ഖത്മുൽ ഖുർആൻ പൂർത്തിയാക്കിയ കുട്ടികളെ ആദരിച്ചു

Posted Ondate_range 9 April 2026 10:07 AM IST
ഖത്മുൽ ഖുർആൻ പൂർത്തിയാക്കിയ കുട്ടികളെ ആദരിച്ചുtext_fields
News Summary - Children who completed the Qatmul Quran were honored
മനാമ: റമദാനിൽ ഖുർആൻ പൂർണമായും പാരായണം ചെയ്ത മലർവാടി കൂട്ടുകാരെ ആദരിച്ചു. കുട്ടികളിൽ ഖുർആനികാശയം ദൃഢമാക്കുകയെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ഫ്രൻഡ്സ് സോഷ്യൽ അസോസിയേഷന്റെ കുട്ടികളുടെ വിഭാഗമായ മലർവാടി ബഹ്റൈൻ കുട്ടികളെ ആദരിച്ചു.
പൂർണമായി ഖുർആൻ ഖത്തം തീർത്ത മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ്, മെഹർ മുസ്തഫ, ഷിസ ഫാത്തിമ, ഫിൽസ ഫൈസൽ, അഹമ്മദ് ദിലാവർ, അൽ റാസ് റംസി, മിൻഹാൽ കെ ഷമീർ, മുഹമ്മദ് ഫിയാദ് എന്നിവരെയാണ് മലർവാടി ബഹ്റൈൻ ആദരിച്ചത്.
