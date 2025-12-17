Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 11:30 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 11:30 AM IST

    കാ​റി​നു​ള്ളി​ൽ കു​ട്ടി മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വം; വ​നി​താ ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള കൊ​ല​പാ​ത​ക​ക്കു​റ്റം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി കോ​ട​തി

    മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ മാ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​വി​ധി
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഡെ​മി​സ്താ​നി​ൽ സ്കൂ​ൾ വാ​ഹ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ നാ​ലു​വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റാ​യ സ്വ​ദേ​ശി വ​നി​ത​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള ന​ര​ഹ​ത്യ കു​റ്റം കോ​ട​തി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഒ​ഴി​വാ​ക്കി.

    കു​ട്ടി​യു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് മാ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഹൈ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യു​ടെ ഈ ​നി​ർ​ണാ​യ​ക വി​ധി. നാ​ല​ര വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ ഹ​സ​ൻ അ​ൽ മ​ഹ​രി മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ 40 വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യെ ത​ങ്ങ​ൾ ക്ഷ​മി​ച്ച​താ​യും അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക്രി​മി​ന​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും കു​ട്ടി​യു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം പ്ര​തി​ഭാ​ഗം അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. മൂ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​മ്മ​യാ​യ പ്ര​തി​യോ​ടു​ള്ള മാ​നു​ഷി​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന വെ​ച്ചാ​ണ് മാ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഹ​സ​ന്റെ പി​താ​വ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ന​ര​ഹ​ത്യ കു​റ്റ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് വ​നി​ത​യെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി കേ​സ് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു. അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി അ​ന​ധി​കൃ​ത ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ടേ​ഷ​ൻ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് ഇ​വ​ർ​ക്ക് 300 ദീ​നാ​ർ കോ​ട​തി പി​ഴ ചു​മ​ത്തി. സി​വി​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ നി​ന്ന് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം തേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​വും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ വേ​ണ്ടെ​ന്നു​വെ​ച്ചു.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13നാ​ണ് നാ​ടി​നെ ന​ടു​ക്കി​യ സം​ഭ​വം. രാ​വി​ലെ കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​നി​ലേ​ക്ക് കു​ട്ടി​ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ, ഹ​സ​ൻ സീ​റ്റി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത​റി​യാ​തെ ഡ്രൈ​വ​ർ കാ​ർ ലോ​ക്ക് ചെ​യ്ത് ജോ​ലി​ക്ക് പോ​യി. 34 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് ചൂ​ടി​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം കാ​റി​നു​ള്ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ കു​ട്ടി ശ്വാ​സം​മു​ട്ടി​യും ഹീ​റ്റ് സ്ട്രോ​ക്ക് മൂ​ല​വും മ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഭ​ർ​ത്താ​വ് സൗ​ദി​യി​ൽ ത​ട​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കു​ടും​ബം പു​ല​ർ​ത്താ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ ഇ​ത്ത​രം ജോ​ലി​ക​ൾ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് കോ​ട​തി​യി​ൽ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

