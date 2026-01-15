Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമ​നാ​മ ക്ല​ബ് യൂ​ത്ത്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 12:55 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 12:55 PM IST

    മ​നാ​മ ക്ല​ബ് യൂ​ത്ത് ബാ​സ്‌​ക്ക​റ്റ്‌​ബാ​ൾ ടീ​മു​ക​ൾക്ക് സ്പോ​ൺ​സ​റാ​യി 'ചി​ക്കെ​ക്സ്'

    text_fields
    bookmark_border
    മ​നാ​മ ക്ല​ബ് യൂ​ത്ത് ബാ​സ്‌​ക്ക​റ്റ്‌​ബാ​ൾ ടീ​മു​ക​ൾക്ക് സ്പോ​ൺ​സ​റാ​യി ചി​ക്കെ​ക്സ്
    cancel
    camera_alt

     മ​നാ​മ ക്ല​ബ് മീ​ഡി​യ ആ​ൻഡ് പി.​ആ​ർ ത​ല​വ​ൻ ഹ​സ​ൻ നൗ​റൂ​സ് ചിക്കെക്സ് ബഹ്റൈൻ

    ഡയറക്ടർ അർഷാദ് ഹാഷിമിന് ജഴ്സി കൈമാറുന്നു.

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​ത്ത​ൻ ത​ല​മു​റ​യെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ മ​നാ​മ ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ യൂ​ത്ത് - ജൂ​നി​യ​ർ ബാ​സ്‌​ക്ക​റ്റ്‌​ബാ​ൾ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്പോ​ൺ​സ​റാ​യി 'ചി​ക്കെ​ക്സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ' ക​രാ​റൊ​പ്പി​ട്ടു. ശൈഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന "ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ജ​ന​റേ​ഷ​ൻ" (ജീ​ൽ അ​ൽ ദ​ഹാ​ബ്) എ​ന്ന ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ക​രു​ത്തു​പ​ക​രു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം.

    ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​യി​ലെ താ​ര​ങ്ങ​ളെ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണിത്. മ​നാ​മ ക്ല​ബ് ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​വും മീ​ഡി​യ ആ​ന്റ് പി.​ആ​ർ ത​ല​വ​നു​മാ​യ ഹ​സ​ൻ നൗ​റൂ​സ് ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കും ജൂ​നി​യ​ർ ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ബാ​സ്‌​ക്ക​റ്റ്‌​ബോ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​ഹാ​യം ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​കും. പ​രി​ശീ​ല​നം, സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ത​യ്യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​ൻ ടീ​മി​നെ ഇ​ത് പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കും.

    കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ യു​വാ​ക്ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ് ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന് ചി​ക്കെ​ക്സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ർ​ഷാ​ദ് ഹാ​ഷിം പ​റ​ഞ്ഞു.മ​നാ​മ ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശ്വാ​സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ചി​ക്കെ​ക്സി​ന് ക്ല​ബ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ഒ​രു കാ​യി​ക സം​സ്കാ​രം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ത്ത​രം സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്നും ക്ല​ബ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:manamabasketballBahrain Newsgulfnewsmalayalam
    News Summary - 'Chikeks' sponsors Manama Club Youth Basketball Teams
    Similar News
    Next Story
    X