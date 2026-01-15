മനാമ ക്ലബ് യൂത്ത് ബാസ്ക്കറ്റ്ബാൾ ടീമുകൾക്ക് സ്പോൺസറായി 'ചിക്കെക്സ്'text_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ കായിക മേഖലയിൽ പുത്തൻ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മനാമ ക്ലബ്ബിന്റെ യൂത്ത് - ജൂനിയർ ബാസ്ക്കറ്റ്ബാൾ ടീമുകളുടെ ഔദ്യോഗിക സ്പോൺസറായി 'ചിക്കെക്സ് ബഹ്റൈൻ' കരാറൊപ്പിട്ടു. ശൈഖ് ഖാലിദ് ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന "ഗോൾഡൻ ജനറേഷൻ" (ജീൽ അൽ ദഹാബ്) എന്ന ദേശീയ കായിക പദ്ധതിക്ക് കരുത്തുപകരുന്നതാണ് ഈ പുതിയ പങ്കാളിത്തം.
ഭാവി തലമുറയിലെ താരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനായി ക്ലബ്ബിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാണിത്. മനാമ ക്ലബ് ബോർഡ് അംഗവും മീഡിയ ആന്റ് പി.ആർ തലവനുമായ ഹസൻ നൗറൂസ് ഈ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കി.യുവാക്കൾക്കും ജൂനിയർ തലത്തിലുള്ള ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ പരിപാടികൾക്കും ആവശ്യമായ പ്രവർത്തന സഹായം ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭ്യമാകും. പരിശീലനം, സൗകര്യങ്ങൾ, മത്സരങ്ങൾക്കായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ടൂർണമെന്റുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ ടീമിനെ ഇത് പ്രാപ്തമാക്കും.
കായികരംഗത്തിലൂടെ യുവാക്കളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിൽ തങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഈ പങ്കാളിത്തത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ചിക്കെക്സ് ബഹ്റൈൻ ഡയറക്ടർ അർഷാദ് ഹാഷിം പറഞ്ഞു.മനാമ ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച ചിക്കെക്സിന് ക്ലബ് മാനേജ്മെന്റ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. ബഹ്റൈനിൽ സുസ്ഥിരമായ ഒരു കായിക സംസ്കാരം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ഇത്തരം സഹകരണങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും ക്ലബ് വ്യക്തമാക്കി.
