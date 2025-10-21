Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 11:48 AM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​ര്യ​ട​നം പ​രാ​ജ​യ​ം -യു.​ഡി.​എ​ഫ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​ര്യ​ട​നം പ​രാ​ജ​യ​ം -യു.​ഡി.​എ​ഫ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ
    cancel

    മ​നാ​മ: ആ​സ​ന്ന​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ട് ഗ​ൾ​ഫ് പ​ര്യ​ട​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ആ​ദ്യ പ​ര്യ​ട​നം ത​ന്നെ ക​ന​ത്ത പ​രാ​ജ​യ​മാ​യ​താ​യി വി​വി​ധ യു.​ഡി.​എ​ഫ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ്ര​വാ​സി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ളി​ച്ചോ​ടി​യ​ത് ശ​രി​യാ​യി​ല്ല - ഒ.​ഐ.​സി.​സി

    മ​നാ​മ: വ​ള​രെ കൊ​ട്ടി​ഘോ​ഷി​ച്ച് മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം മൂ​ലം പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നോ കേ​ര​ള​ത്തി​നോ ഉ​ണ്ടാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​തെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​ട​ങ്ങി​യ​ത് ശ​രി​യാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി ആ​രോ​പി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ഖ​ജ​നാ​വി​ലെ പ​ണം കൊ​ണ്ട് വി​ദേ​ശ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ ആ​ർ​ക്കാ​ണ് നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ബാ​ധ്യ​ത ഉ​ണ്ട്. ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പ്ര​വാ​സി​സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വി​ദേ​ശ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം എ​തി​ർ​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം എ​ട്ട് വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ്. 2017ൽ ​ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം ജ​ല​രേ​ഖ​യാ​യ​ത് കൊ​ണ്ടാ​ണ് പു​തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​തെ, ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി എ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​പ്പ​റ്റി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ പ്ര​സം​ഗി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തെ​ന്നും ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ണ്ണി​കു​ളം, വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ബോ​ബി പാ​റ​യി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നു മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലൂ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഐ.​വൈ.​സി ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ

    വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ മ​റ​വി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​ഭി​ന​യ മാ​മാ​ങ്ക​മാ​യി​രു​ന്നു പി​ണ​റാ​യി​യു​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മെ​ന്നും ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ളി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മ​തേ​ത്വ​ര വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ മ​ല​യാ​ളി സം​ഗ​മ​ത്തെ എ​തി​ർ​ത്ത് തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച​തും വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ വെ​റും ത​ട്ടി​പ്പാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫ് തീ​രു​മാ​നം ഏ​റെ ചി​ട്ട​യോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ​ത് വി​ജ​യം ക​ണ്ടു​വെ​ന്നും ഐ.​വൈ.​സി ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​സി.​സി

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ച്ച കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തീ​രു​മാ​നം നൂ​റു​ശ​ത​മാ​നം ശ​രി​യെ​ന്നു തെ​ളി​ഞ്ഞി​രി​ക്ക​യാ​ണ്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​ത്തെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് ഒ​രു പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും ന​ട​ത്താ​തെ​യാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. പി.​ആ​ർ വ​ർ​ക്കു​ക​ളു​ടെ കൊ​ട്ടി​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ വ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നു പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹം ഒ​രി​ക്ക​ൽ കൂ​ടി വ​ഞ്ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചു​ള്ള സ്വീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള യു.​ഡി.​എ​ഫ് പോ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യ തീ​രു​മാ​നം മൂ​ലം പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സ്വീ​ക​ര്യ​ത​ക്ക് വ​ൻ ഇ​ടി​വാ​ണ് സം​ഭ​വി​ച്ച​തെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വും 'പ്ര​വാ​സി സം​ഗ​മം' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ കൊ​ട്ടി​ഘോ​ഷി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യും വെ​റും പ്ര​ഹ​സ​ന​മാ​യെ​ന്ന് ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​രോ​പി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളോ സു​പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളോ ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. പ്ര​വാ​സി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ പ്ര​ക​ട​നം പോ​ലും ന​ട​ത്താ​തെ ന​ട​ത്തി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​സം​ഗം, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഗ​ൾ​ഫ് പ​ര്യ​ട​നം വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഒ​രു 'പി.​ആ​ർ വ​ർ​ക്ക്' മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളെ ശ​രി​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഐ.​വൈ.​സി.​സി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ​മു​മ്പ് ന​ൽ​കി​യ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്ര​യെ​ണ്ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കി എ​ന്ന് പ​റ​യാ​തി​രു​ന്ന​ത് അ​തെ​ല്ലാം വെ​റും വാ​ക്കു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ന്റെ ജാ​ള്യ​ത കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്നും ഐ.​വൈ.​സി.​സി. നേ​താ​ക്ക​ൾ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ലീ​ഡ​ർ കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്‍റ​ർ

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​ര്യ​ട​നം ദു​രൂ​ഹ​ത നി​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ​ന്നും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ മു​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ നീ​ണ്ട പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന് ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ച്ച് ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യ​ത് ച​ട​ങ്ങി​ന്റെ പ​രാ​ജ​യ​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​താ​യും ലീ​ഡ​ർ കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ സ്റ്റ​ഡി ഫോ​റം വാ​ർ​ത്ത​കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:chief ministervisitBahrainOrganizations
    News Summary - Chief Minister's Bahrain visit a failure - UDF organizations
    Similar News
    Next Story
    X