    Bahrain
    17 Oct 2025 7:06 AM IST
    17 Oct 2025 7:06 AM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഊ​ഷ്മ​ള സ്വീ​ക​ര​ണം; പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ

    • വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ ‘പ്ര​വാ​സി മ​ലാ​യാ​ളി സം​ഗ​മം’ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും
    • നി​ർ​ണാ​യ​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഊ​ഷ്മ​ള സ്വീ​ക​ര​ണം; പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ
    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ഗ​ൾ​ഫ് പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് ഊ​ഷ്മ​ള സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി പ്ര​മു​ഖ​ർ. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍ച്ച 12.40ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ഗ​ള്‍ഫ് എ​യ​ര്‍ വി​മാ​ന​ത്തി​ല്‍ എ​ത്തി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ്, പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യി വ​ർ​ഗീ​സ് കു​ര്യ​ൻ, പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി സം​ഗ​മം സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ പി. ​ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള, ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭാ അം​ഗം സു​ബൈ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ൽ, ലു​ലു ക​ൺ​ട്രി മാ​നേ​ജ​ർ ജൂ​സ​ർ രു​പ​വാ​ല തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ബഹ്‌റൈനിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അംബാസഡർ വിനോദ് കെ. ജേക്കബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ഡ​യ​മ​ണ്ട് ജൂ​ബി​ലി ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി സം​ഗ​മം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. സം​ഗ​മ​ത്തി​ല്‍ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ്, മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ന്‍, എം.​എ. യൂ​സു​ഫ് അ​ലി എ​ന്നി​വ​ര്‍ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​കും.

    പ്രൗ​ഢ ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ സ​ദ​സ്സും വേ​ദി​യും ഒ​രു​ക്കി​യാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഒ​രു​ക്ക​മെ​ല്ലാം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ചു. ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​വും പ​രി​സ​ര​വും പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്കാ​യി സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹാ​ളി​ന് പു​റ​ത്ത് എ​ൽ.​ഇ.​ഡി സ്ക്രീ​നും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​ട്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​നാ​യി ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​യും പൊ​തു​വി​ല്‍ ഗ​ള്‍ഫ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും പ​ല​വി​ധ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ള്‍ നി​വേ​ദ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്കം സം​ഘാ​ട​ക​രും ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ​യും ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​തു​വ​ഴി ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​തു​താ​യി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക​നു​കൂ​ല​മാ​യ പ​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലും കൂ​ടി​യാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ.

    അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ഷ്ട്രീ​യ ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചു​ള്ള യാ​ത്ര​യാ​ണി​തെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി, ഒ.​ഐ.​സി.​സി, ഐ.​വൈ.​സി തു​ട​ങ്ങിയ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് അനുകൂല സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ​രി​പാ​ടി ബ​ഹി​ഷ്‍ക​രി​ക്കാ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - Chief Minister receives warm welcome in Bahrain; expatriate Malayalees in anticipation
