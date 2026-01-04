Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    ചി​ക്കെ​സ്സ് ജു​ഫൈ​റി​ൽ പു​തി​യ ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു

    ചി​ക്കെ​സ്സ് ജു​ഫൈ​റി​ൽ പു​തി​യ ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു
    ജു​ഫൈ​റി​ലെ ​‘ചി​ക്കെ​സ്സ്’ പു​തി​യ ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ്

    മ​നാ​മ: പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​സ്റ്റ് ഫു​ഡ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ‘ചി​ക്കെ​സ്സി’​ന്റെ ജ​ഫൈ​ർ ശാ​ഖ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ നേ​വി​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്താ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ആ​റാ​മ​ത്തെ​യും ലോ​ക​ത്താ​ക​മാ​നം പ​തി​നാ​റാ​മ​ത്തെ​യും ചി​ക്കെ​സ്സി​ന്റെ ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റി​നാ​ണ് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച​ത്. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മി​സ്റ്റ​ർ അ​ർ​ഷാ​ദ് ഹാ​ഷിം, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ മി​സ്റ്റ​ർ നാ​ദി​ർ ഹു​സൈ​ൻ, മി​സ്റ്റ​ർ ഫു​വാ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി അ​ൽ ജ​ല​ഹ്മ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ന്നു.

    ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ മി​സ്റ്റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ്, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ മി​സ്റ്റ​ർ ന​രേ​ഷ് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ളും വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ആ​ധു​നി​ക ഭ​ക്ഷ്യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ശു​ചി​ത്വ സേ​വ​ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത് ചി​ക്കെ​സ്സ് പു​തി​യ ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പു​തി​യ ചേ​രു​വ​ക​ളും സ്ഥി​ര​മാ​യി മി​ക​ച്ച രു​ചി​യു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​ണ് ബ്രാ​ൻ​ഡി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് ശ​ക്ത​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ർ​ഷാ​ദ് ഹാ​ഷിം പ​റ​ഞ്ഞു:

    “ജ​ഫൈ​റി​ലെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ നേ​വി​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്താ​യി പു​തി​യ ശാ​ഖ തു​റ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം ഞ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പി​ന്തു​ണ​ച്ച വി​ശ്വ​സ്ത ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​ണ്. ബ​ഹ്റൈ​ൻ, ദു​ബൈ, ഇ​റാ​ഖ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 16 ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യ​ത് വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​ണ്. 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി മ​ധ്യ​ത്തോ​ടെ ചി​ക്കെ​സ്സ് മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ വി​പ​ണി​യി​ലും പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചി​ക്കെ​സ്സി​ന്റെ ‘അ​സാ​ധാ​ര​ണ രു​ചി’ എ​ന്ന വാ​ഗ്ദാ​നം ലോ​ക​മാ​കെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തോ​ടും ക​രു​ത​ലോ​ടും​കൂ​ടി എ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൗ​ത്യം.” ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​തൃ​പ്തി​യി​ലും സ​മൂ​ഹി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ ശ്ര​ദ്ധ ന​ൽ​കി ചി​ക്കെ​സ്സ് രാ​ജ്യ​ത്തും പു​റ​ത്തും അ​തി​ന്റെ ജൈ​ത്ര​യാ​ത്ര തു​ട​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:Gulf NewsBahrainchicksnew outlet
    News Summary - Chicks launches new outlet in Juffair
