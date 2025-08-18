Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 1:44 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 1:44 PM IST

    ചി​ക്കെ​ക്സ് ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക ഗി​വ്അ​വേ വി​ജ​യി​യെ ഗു​ദൈ​ബി​യ ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    ചി​ക്കെ​ക്സ് ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക ഗി​വ്അ​വേ വി​ജ​യി​യെ ഗു​ദൈ​ബി​യ ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    ചി​ക്കെ​ക്സ് ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക ഗി​വ്അ​വേ വി​ജ​യി​ക്ക് ഐ ​ഫോ​ൺ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ചി​ക്കെ​ക്സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കം ഗു​ദൈ​ബി​യ ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റി​ൽ ‘ഗി​വ്‌​അ​വേ’ പ​രി​പാ​ടി​യോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന ഗി​വ്‌​അ​വേ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യി​യാ​യി ഫ​റാ​ത് ഖാ​ലി​ദ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. വി​ജ​യി​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ഐ​ഫോ​ൺ 16 പ്രോ ​സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ചി​ക്കെ​ക്സി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ബു​സൈ​ത്തീ​ൻ, ഈ​സ ടൗ​ൺ, ഗു​ദൈ​ബി​യ, ഹ​മ​ല എ​ന്നീ നാ​ല് ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റു​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം യു.​എ.​ഇ​യി​ലും ശാ​ഖ​ക​ളു​ണ്ട്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പി​ന്തു​ണ​ക്ക് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഭാ​വി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​ർ​പ്രൈ​സു​ക​ളും ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ചി​ക്കെ​ക്സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:winnerBahrain NewsGudaibiyaGiveaway
    News Summary - Chickex announces first annual giveaway winner at Gudaibiya outlet
