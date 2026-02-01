Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 1 Feb 2026 11:01 AM IST
    date_range 1 Feb 2026 11:01 AM IST

    ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലു​മാ​യി ​ഷെ​ഫ് പി​ള്ള

    ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലു​മാ​യി ​ഷെ​ഫ് പി​ള്ള
    ഷെ​ഫ് പി​ള്ള വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    മ​നാ​മ: ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി ഷെ​ഫ് സു​രേ​ഷ് പി​ള്ള​യു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച നീ​ളു​ന്ന രു​ചി​വി​രു​ന്ന് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ജു​ഫൈ​റി​ലെ വി​ന്ധാം ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ഹോ​ട്ട​ലി​ലു​ള്ള 'ജ​ഷാ​ൻ ബൈ ​ഷെ​ഫ് പി​ള്ള' റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ലാ​ണ് ഇന്ന് മു​ത​ൽ 14 വ​രെ ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത പാ​ച​ക​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ഷെ​ഫ് പി​ള്ള നേ​രി​ട്ട് ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ച​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​കു​ന്ന​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ട് സി​ഗ്നേ​ച്ച​ർ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്കാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ 14 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന - ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യ തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ പാ​ച​ക​ശൈ​ലി ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി അ​ഞ്ചി​ന് 'ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​ൻ മെ​നു​വും' ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​റി​ന് വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി 'സ്പെ​ഷ​ൽ ഫ്രൈ​ഡേ ബ്ര​ഞ്ചും' ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 12 മു​ത​ൽ 14 വ​രെ​യു​ള്ള ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ല​ശ്ശേ​രി ക​ല്യാ​ണ ബി​രി​യാ​ണി​യു​ടെ ത​നി​മ​യാ​ർ​ന്ന രു​ചി​യാ​ണ് അ​തി​ഥി​ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചി​ക്ക​ൻ, മ​ട്ട​ൻ, ബീ​ഫ് ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ 'നി​ക്കാ​ഹ് ബി​രി​യാ​ണി' ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും. ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഷെ​ഫ് പി​ള്ള​യെ നേ​രി​ട്ട് കാ​ണാ​നും സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബു​ക്കി​ങ്ങി​നും 6639 0928, 6639 9777

