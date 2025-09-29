Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഎ​ൻ.​എം.​എ​സി​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 11:07 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 11:07 AM IST

    എ​ൻ.​എം.​എ​സി​ൽ ചാ​രി​റ്റി ബു​ക്ക് സെ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    എ​ൻ.​എം.​എ​സി​ൽ ചാ​രി​റ്റി ബു​ക്ക് സെ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    ന്യൂ ​മി​ല്ലേ​നി​യം സ്‌​കൂ​ളി​ലെ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്‌​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പു​സ്ത​ക​വി​ൽ​പ​ന​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ‘സ്‌​നേ​ഹി​ക്കു​ക, ന​ൽ​കു​ക’ എ​ന്ന സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വാ​യ​ന​ശീ​ലം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന്യൂ ​മി​ല്ലേ​നി​യം സ്‌​കൂ​ളി​ലെ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്‌​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ കാ​മ്പ​സി​നു​ള്ളി​ൽ ‘ചാ​രി​റ്റി ബു​ക്ക് സെ​യി​ൽ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 20നാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പു​സ്ത​ക വി​പ​ണ​നം.

    സ്‌​കൂ​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്ത വി​വി​ധ​യി​നം പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​ൽ​പ​ന​ക്കു​വെ​ച്ച​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ ഈ ​വി​ൽ​പ​ന​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​പ​ണ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ച്ച വ​രു​മാ​നം രാ​ജ്യ​ത്തെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യും. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ​ജീ​വ​മാ​യി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കാ​ൻ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ ശ​ർ​മ സ​ന്തോ​ഷം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് അ​വ​ർ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ത്തി​ൽ ഒ​രു കൂ​ട്ടാ​യ മാ​റ്റം വ​രു​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഇ​ത്ത​രം മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ്കൂ​ളി​നോ​ട് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ര​വി പി​ള്ള, മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഗീ​ത പി​ള്ള എ​ന്നി​വ​ർ സ്‌​കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലി​നെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ഈ ​ഉ​ദാ​ത്ത​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഭാ​വി​യി​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ ഇ​ത്ത​രം എ​ല്ലാ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:charityBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Charity book sale held at NMS
    Similar News
    Next Story
    X