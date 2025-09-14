Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 8:50 AM IST

    ച​ര​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​ത ബി​ൽ മു​ട​ക്കി; ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​മ്പ​നി 46,000 ദീ​നാ​ർ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​ക​ണം

    ച​ര​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​ത ബി​ൽ മു​ട​ക്കി; ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​മ്പ​നി 46,000 ദീ​നാ​ർ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​ക​ണം
    മ​നാ​മ: പ്ര​മു​ഖ ഷി​പ്പി​ങ് ക​മ്പ​നി​ക്ക് ച​ര​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​ത ബി​ല്ലു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​തി​രു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​മ്പ​നി 46,031.320 ദീ​നാ​റും പ​ലി​ശ​യും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ചെ​ല​വു​ക​ളും ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹൈ ​സി​വി​ൽ കൊ​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്. 2021നും 2024​നും ഇ​ട​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നി​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ത്തി​യ ആ​റ് വി​മാ​ന ച​ര​ക്ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ബി​ല്ലു​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ക​മ്പ​നി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ബി​ല്ലു​ക​ളു​ടെ ഒ​രു ഭാ​ഗം അ​ട​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ബാ​ക്കി​യു​ള്ള തു​ക കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​യി തു​ട​ർ​ന്നു. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ചെ​ല​വാ​യ 200 ദീ​നാ​റി​ന് പു​റ​മെ, കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​യ തു​ക​യും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അ​ട​ച്ചു​തീ​ർ​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം നാ​ലു ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ​യും ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, കു​ടി​ശ്ശി​ക​ക്ക് വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് ക​മ്പ​നി പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളെ കൂ​ടി കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ചേ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഷി​പ്പി​ങ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യം കോ​ട​തി ത​ള്ളി. ഒ​രു ലി​മി​റ്റ​ഡ് ല​യ​ബി​ലി​റ്റി ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​ടെ ബാ​ധ്യ​ത വ്യ​ക്ത​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളി​ലൂ​ടെ തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്നും, ഈ ​കേ​സി​ൽ അ​ത്ത​രം തെ​ളി​വു​ക​ളൊ​ന്നും ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ത​ട്ടി​പ്പ്, ന​ഷ്ടം മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ ബാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടാ​കൂ​വെ​ന്നും കോ​ട​തി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:suspendedtransportationBillDamagesdinars
    News Summary - Charak's transportation bill suspended; Bahraini company must pay 46,000 dinars in damages
