    Bahrain
    Posted On
    30 Nov 2025 12:21 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 12:21 PM IST

    ബഹ്റൈനിലെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ

    ബഹ്റൈനിലെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ
    ബഹ്റൈനിലെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നത് ഓരോ വിദേശ തൊഴിലാളിയും നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് പല വഞ്ചനകളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രവാസി തൊഴിലാളികൾ അകപ്പെടുന്നത്. അടിസ്​ഥാനപരമായി തൊഴിലാളികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച പംക്തിയാണിത്. പ്രവാസികളുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയും പംക്തിയിലൂടെ ലഭ്യമാകും. bahrain@gulfmadhyamam.net എന്ന വിലാസത്തിലോ 39203865 വാട്​സാപ്​ നമ്പറിലോ സംശയങ്ങൾ അയക്കാം. ഇ​വി​ടെ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​രു​ത്. വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ബ​ഹ്​​റൈ​നി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നെ സ​മീ​പി​ക്ക​ണം.

    തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​ർ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് തൊ​ഴി​ൽ മാ​റാ​ൻ

    ​? തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​ർ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് ആ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ശേ​ഷം ന​മു​ക്ക് വേ​റെ ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മോ

    റ​ഫീ​ഖ് വ​ട​ക​ര

    ഒ​രു​വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തി​നു​ശേ​ഷം വേ​റെ ജോ​ലി​ക്ക് പോ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. അ​തി​ന് ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള നോ​ട്ടീ​സ് തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക്ക് ന​ൽ​ക​ണം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തെ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​ക​ണം. നോ​ട്ടീ​സ് തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക്ക് ര​ജി​സ്റ്റേ​ഡ് ആ​യി തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യു​ടെ സി ​ആ​റി​ലു​ള്ള അ​ഡ്ര​സി​ൽ വേ​ണം അ​യ​ക്കാ​ൻ. നോ​ട്ടീ​സ് കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ പു​തി​യ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക്ക്, താ​ങ്ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി എ​ല്ലാ രേ​ഖ​ക​ളും സ​ഹി​തം എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ​യി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ വി​സ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. തൊ​ഴി​ൽ ഉ​ട​മ​യു​ടെ രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ കൂ​ടെ താ​ങ്ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ നോ​ട്ടീ​സി​ന്റെ​യും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ആ​യി അ​യ​ച്ച പി​ങ്ക് കാ​ർ​ഡി​ന്റെ​യും കോ​പ്പി വെ​ക്ക​ണം. നോ​ട്ടീ​സ് തൊ​ഴി​ലു​ട​മ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ തി​രി​കെ ല​ഭി​ച്ച നോ​ട്ടീ​സും പി​ങ്ക് കാ​ർ​ഡും കൊ​ടു​ക്ക​ണം.

    താ​ങ്ക​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​റി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ എ​ല്ലാം ശ​രി​യാ​യി പ​ഠി​ച്ച ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ ക​രാ​ർ റ​ദ്ദ് ചെ​യ്യു​വാ​ൻ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കാ​വൂ. പു​തി​യ വി​സ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യു​ടെ കൂ​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്യ​ണം.

    ജ​ഡ്ജ്മെ​ന്റ് പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള പൈ​സ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ

    ? ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ വെ​ച്ച് 2008ൽ ​എ​നി​ക്കൊ​രു ആ​ക്സി​ഡ​ന്‍റ് സം​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് പ​വ​ർ ഓ​ഫ് അ​റ്റോ​ർ​ണി ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ലോ​യ​ർ​ക്ക് കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും അ​ത് തി​രി​കെ വ​രി​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ പ​ണം കി​ട്ടു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും 2018 വ​രെ എ​നി​ക്ക​ത് കി​ട്ടി​യി​ല്ല. പി​ന്നീ​ട് വി​സി​റ്റി​ന് ഞാ​ൻ ഇ​വി​ടെ വ​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് എം​ബ​സി​യു​ടെ പു​തി​യ ലോ​യ​ർ വ​ഴി എ​നി​ക്ക് ക്ലൈം ​പ​ണം ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ അ​ഡീ​ഷ​ന​ലാ​യി മ​റ്റൊ​രു പ​ണം കൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് വ​ക്കീ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. അ​ത് പ്ര​കാ​രം നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് പു​തി​യ പ​വ​ർ ഓ​ഫ് അ​റ്റോ​ർ​ണി ഉ​ണ്ടാ​ക്കി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കു​ക​യും 2020ൽ 1000 ​ദീ​നാ​ർ പാ​സാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​തി​ന്‍റെ ജ​ഡ്ജ്മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ കോ​പ്പി എം​ബ​സി വ​ക്കീ​ലി​ന്‍റെ അ​ടു​ത്തു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ അ​തി​നെ കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​നി​ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​മി​ല്ല, ആ ​പ​ണം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ഇ​നി എ​ന്താ​ണ് ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക.

    വി​നോ​ദ് കൊ​ല്ലം

    എം​ബ​സി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ആ​ണെ​ങ്കി​ൽ താ​ങ്ക​ൾ എം​ബ​സി​ക്ക് ഒ​രു പ​രാ​തി ന​ൽ​ക​ണം. പ​രാ​തി​യി​ൽ എ​ല്ലാ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും പ​റ​യു​ക​യും വേ​ണം. തു​ട​ർ​ന്ന് എം​ബ​സി വി​വ​രം തി​ര​ക്കി​ട്ട് താ​ങ്ക​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കും. താ​ങ്ക​ളു​ടെ ജ​ഡ്ജ്മെ​ന്റ് പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള പൈ​സ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ജ​ഡ്ജ്മെ​ന്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത് എ​ക്സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങ​ണം. ഈ ​കാ​ര്യം താ​ങ്ക​ളു​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ചെ​യ്തു​കാ​ണു​മെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്നു. താ​ങ്ക​ളു​ടെ കേ​സി​ൽ കോ​ട​തി വി​ധി​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള പ​ണം എ​ത്ര​യും വേ​ഗം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്, സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശേ​ഷി ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​ണ്. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് നി​ല​വി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ഭ​ദ്ര​ത​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്ര​മേ പ​ണം ഉ​ട​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​കൂ. സ്ഥാ​പ​നം സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, പ​ണം എ​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു​പ​റ​യാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്. ല​ഭ്യ​ത വൈ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഈ ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം താ​ങ്ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണം, താ​ങ്ക​ൾ എം​ബ​സി​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ ഈ ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും വേ​ണം. കോ​ട​തി​വി​ധി​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള പ​ണം പി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൈ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ കോ​ട​തി​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ അ​ധി​കാ​ര​മു​ള്ളൂ. എ​ക്സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ കോ​ട​തി​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പോ​ലും, പ​ണം ത​രാ​നു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ നി​ല​വി​ലെ ആ​സ്തി​ക​ൾ, ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക നി​ല എ​ന്നി​വ​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രി​ക്കും. ഇ​തി​നെ​ല്ലാം അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ന്‍റെ സ​ഹാ​യം തേ​ട​ണം.

