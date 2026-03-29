    Posted On
    date_range 29 March 2026 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 29 March 2026 9:35 AM IST

    ‘സിൻ ടാക്സ്’ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം

    നിയമ ഭേദഗതി ചൊവ്വാഴ്ച പാർലമെന്‍റ് ചർച്ച ചെയ്യും
    മനാമ: ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, എനർജി ഡ്രിങ്സ്, ശീതള പാനീയങ്ങൾ എന്നിവക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എക്സൈസ് നികുതി (സിൻ ടാക്സ്) കണക്കാക്കുന്ന രീതിയിൽ ബഹ്‌റൈൻ മാറ്റം വരുത്തുന്നു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ പൊതുവായ തീരുമാനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ നിയമ ഭേദഗതി ചൊവ്വാഴ്ച പാർലമെന്‍റ് ചർച്ച ചെയ്യും.

    ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലവിലുള്ള ഏകീകൃത നികുതി വ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനാണ് ഈ നീക്കം. കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച കരട് നിയമം പാർലമെന്‍റിന് കൈമാറിയത്. പാർലമെന്‍റും ശൂറ കൗൺസിലും അംഗീകരിച്ച് രാജാവ് ഒപ്പുവെക്കുന്നതോടെ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമായതിനാൽ ഇതിൽ വേഗത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

