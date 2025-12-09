വാരാന്ത്യത്തിൽ ബഹ്റൈനിൽ മഴക്ക് സാധ്യതtext_fields
മനാമ: കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ബഹ്റൈനിൽ ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ ഇടവിട്ട് മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഗതാഗത, ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻസ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ വിഭാഗം അറിയിച്ചു.
താപനില 18 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഇടയിലായിരിക്കും. മഴക്കൊപ്പം മണിക്കൂറിൽ അഞ്ചു മുതൽ 10 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റുവീശാനും സാധ്യതയുണ്ട്. സൗദിയിൽ ഈയാഴ്ച ശക്തമായ മഴ പെയ്തേക്കാമെന്ന് സൗദി അറേബ്യയുടെ നാഷനൽ സെന്റർ ഫോർ മെറ്റീരിയോളജി പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവചനം അനുസരിച്ച് സൗദി അറേബ്യയിലെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ ഈയാഴ്ച മിതമായതോ ശക്തമായതോ ആയ മഴ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിന്റെ സ്വാധീനം കാരണമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ബഹ്റൈനിലും ഇടവിട്ടുള്ള മഴക്ക് സാധ്യത പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
