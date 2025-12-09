Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 9:19 AM IST

    വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത

    text_fields
    bookmark_border
    വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ‍യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഈ ​വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​വി​ട്ട് മ​ഴ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു.

    താ​പ​നി​ല 18 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും 27 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും. മ​ഴ​ക്കൊ​പ്പം മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ 10 നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മൈ​ൽ വ​രെ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ കാ​റ്റു​വീ​ശാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. സൗ​ദി​യി​ൽ ഈ​യാ​ഴ്ച ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ പെ​യ്തേ​ക്കാ​മെ​ന്ന് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ മെ​റ്റീ​രി​യോ​ള​ജി പ്ര​വ​ചി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​വ​ച​നം അ​നു​സ​രി​ച്ച് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ ഈ​യാ​ഴ്ച മി​ത​മാ​യ​തോ ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ ആ​യ മ​ഴ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്റെ സ്വാ​ധീ​നം കാ​ര​ണ​മാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലും ഇ​ട​വി​ട്ടു​ള്ള മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത പ്ര​വ​ചി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain Newsweather newsChance of raingulf news malayalam
    News Summary - Chance of rain in Bahrain
    Similar News
    Next Story
    X