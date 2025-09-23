Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    23 Sept 2025 11:46 AM IST
    Updated On
    23 Sept 2025 11:46 AM IST

    ച​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ച​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    ച​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം ​ച​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ക്രി​ക്-​ഓ​ണം 2k25 സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ര്‍ ഡാ​ഡ് ഓ​ഫ് വാ​വ​കു​ട്ട​ൻ ഫെ​യിം ജോ​യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ഫാ​മി​ലി​യും ഡാ​ൻ​സ​ർ വൈ​ഷ്ണ​വി ര​മേ​ശും മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യെ​ത്തി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മു​ക​ളി​ലെ ക്യാ​പ്റ്റ​ന്മാ​രും അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ടീം ​സ്ഥാ​പ​ക​ൻ അ​ലി കേ​ച്ചേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ടീ​മി​ലെ ബെ​സ്റ്റ് ബാ​റ്റ്സ്മാ​ൻ ഷ​ഫീ​റി​നെ​യും ബെ​സ്റ്റ് ബാ​ള​ർ അ​ജ്മ​ലി​നെ​യും ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു.

    വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ച​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. സാ​ബി​ർ, സു​ബൈ​ർ, ശ്രീ​ലാ​ൽ, അ​ക്ഷ​യ്, കി​ര​ൺ, ഡോ. ​റി​യാ​സ്, അ​മ​ൽ​ദാ​സ്, സാ​ബി​ർ, റ​ഫാ​സ്, റ​ഹീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ശ​ബാ​ന സു​ബൈ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​രു​ൺ സു​രേ​ഷ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഷാ​രൂ​പ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

